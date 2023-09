DFB Play TV: Gratis-Sender für DFB-Pokal und Co. geplant

Anzeige

Der DFB entdeckt das Thema FAST-Channel für sich und plant nach eigenen Angaben einen Gratis-Sender zu launchen, auf dem unter anderem auch der DFB-Pokal live zu sehen sein soll. Das Ganze hat aber einen gehörigen Haken.

Anzeige

Der DFB kündigt an, in nächster Zeit einen FAST-Channel zu starten, „um weitere attraktive deutsche Fußballinhalte einem noch größeren internationalen Publikum zugänglich zu machen“, wie es in der Mitteilung hieß. Bedeutet also, das hiesige Fußball-Publikum wird wohl eher wenig von dem kanal haben. „FAST“ steht für „Free-Ad-Supported Streaming“. Damit ist kostenloses Streaming gemeint, das zumeist durch Werbung finanziert wird.

Gratis-Sender soll Live-Spiele vom DFB-Pokal, Junioren und Frauen zeigen

Im DFB-Pokal wird auch heute gespielt. Die Erstrunden-Partie der Bayern in Münster kommt für DFB Play TV aber noch zu früh. © look@me – stock.adobe.com

Der Sender soll „DFB Play TV“ heißen und werde Live- und jederzeit abrufbare (On-Demand) Inhalte vom DFB-Pokal (Männer und Frauen), der Frauen-Bundesliga, der deutschen U21, U20 und U19 sowie der Heimspiele der Frauen-Nationalmannschaft und der 3. Liga anbieten. Live- und On-Demand-Inhalte würden auch über den YouTube-Kanal des DFB („German Football„) und über verschiedene Social-Media-Plattformen zur Verfügung gestellt.

Neue internationale Rechteverträge

DFB-Pokal-Spiele werden in dieser Saison zudem in noch mehr Ländern geschaut. Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vom Dienstag übertragen in dieser Spielzeit mehr als 40 TV- und Streamingpartner international die Partien des nationalen Cup-Wettbewerbs. Unter anderem schloss der Verband mit Sendern in Vietnam und China neue Verträge bis 2025/26 ab. Auch in Indien und Indonesien seien Kontrakte verlängert worden. Gleiches gilt für Länder in Afrika, der Balkanregion, Skandinavien, im Baltikum und in Italien.

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls diesen DIGITAL FERNSEHEN-Artikel vom Tag: „DFB-Pokal-Nachholspiele von Bayern und Leipzig auch im Free-TV“.