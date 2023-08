Sarah Jennings: „Die Kunden lieben unsere Inhalte auf WOW“ 

Anzeige

Livesport, Serien, Blockbuster, aber auch Dokumentationen sind Bestandteil der WOW-Plattform. Im Gespräch verdeutlich WOW Senior Vice President Sarah Jennings, auf was sich die Zuschauer in den kommenden Wochen freuen dürfen.

WOW ist aus den Kinderschuhen heraus und überrascht seine Interessenten nun mit neuen Preisen und natürlich auch Highlights. WOW-Chefin Sarah Jennings gibt einen Ausblick

WOW feierte im Juni seinen ersten Geburtstag. Wie gut wird der Streamingdienst bei den Nutzern angenommen?

Was für ein Jahr! Wir sind sehr zufrieden, wo wir mit der Marke WOW nach so kurzer Zeit stehen. Wir haben uns schon jetzt auf dem Streaming-Markt etabliert und einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Die Kunden lieben unsere Inhalte auf WOW, unsere einzigartige Content-Vielfalt – wir stehen für besten Live-Sport genauso wie für hochwertige Filme- & Serien – und in beiden Segmenten konnten wir mit unserem Geschäft wachsen. Wir sprechen mit WOW natürlich eine andere Zielgruppe an als Sky, und genau den unterschiedlichen Ansatz schätzen viele Kunden – mehr Flexibilität ohne lange Vertragsbindung und ein möglichst einfacher Zugang zu den besten Inhalten.

Es stehen Veränderungen bei WOW an. Welche Vorteile haben die neuen Tarife für den Zuschauer?

Das neue Angebot ist ein wichtiger Schritt für uns. Mit der Einführung neuer, günstigerer Entertainment-Abos machen wir WOW für noch mehr Streaming-Fans attraktiv. Bei einer Buchung von sechs Monaten ist WOW Serie bereits ab 5,99 Euro pro Monat erhältlich, WOW Filme & Serien für 7,98 Euro – mit allen Basisfunktionen. Wer mehr will, kann ganz einfach WOW Premium mit allen zusätzlichen Features dazubuchen. Der Kunde hat die Wahl, je nach Nutzungsbedürfnis bieten wir für jeden Streamer das passende Abo. Lesen Sie auch: WOW von Sky jetzt noch günstiger

Welche Einschränkungen sind dabei gegenüber den Premium-Tarifen hinzunehmen?

Zunächst einmal das Wichtigste: Den Streamern stehen beim WOW Basis-Abo dieselben Inhalte zur Verfügung wie beim WOW Premium-Abo. Damit gibt es keinerlei Einschränkungen, um den besten Live-Sport, exklusive und preisgekrönte Highlight-Serien aus dem Hause HBO und Sky Originals oder Blockbuster kurz nach dem Kino zu genießen. Beim Basis-Abo sind zudem die wichtigsten Funktionalitäten enthalten und es beinhaltet Werbung, nur so können wir den Abopreis besonders günstig gestalten. WOW Premium bietet dagegen Premium-Vorteile für ein besonderes Streaming-Erlebnis – dazu gehören beispielsweise eine 1080p-Auflösung, Dolby Digital 5.1 oder zwei parallele Streams.

Werden bisherige WOW-Nutzer ihren bekannten Tarif weiterhin nutzen können?

Bestehende Kunden werden automatisch auf WOW Premium upgegradet und erhalten somit alle Vorteile. Neukunden können das WOW-Abo nutzen oder bequem auf WOW Premium upgraden. Alle Neukunden von WOW erhalten eine siebentägige kostenlose Testversion von WOW Premium.

Welche Sport-Highlights stehen dieses Jahr noch vor der Tür?

Jede Menge, und bereits in den nächsten Wochen geht es rund. Mit großer Vorfreude blicke ich auf den Start der neuen Fußballsaison nach dem packenden Meisterschaftskampf in der Bundesliga. Wir haben den Start der 2. Bundesliga dicht gefolgt von der 1. Bundesliga und der Premier League im August sowie den Auftakt im DFB-Pokal der Frauen und Männer.

Außerdem kehrt die große Formel 1 aus der Sommerpause zurück, im Golfsport werden wir das Team Europa beim legendären Ryder Cup anfeuern und die NHL startet in die neue Saison. Die ATP Tour erreicht gegen Jahresende ihren Höhepunkt in Form der ATP Finals, ehe das Saisonfinale der Formel 1 bevorsteht.

Auf welche Fiction-Highlights dürfen sich WOW-Kunden in diesem Jahr noch freuen?

In den nächsten Monaten erwarten uns großartige Filme, Serien und Dokumentationen. Wir freuen uns auf preisgekrönte und exklusive Serien wie das Sky Original „Das Boot“, das mit der vierten Staffel in die nächste Runde geht, oder die zweite Staffel der Historienserie „The Gilded Age“ mit unter anderem Cynthia Nixon, Christine Baranski und Carrie Coon, die in der Gründerzeit-Epoche der 1880er-Jahre spielt, und auch die ebenfalls zweite Staffel der actiongeladenen Thrillerserie „The Lazarus Project“.

Für Blockbuster-Fans ist aber auch mehr als genug dabei, zum Beispiel „Magic Mike – The Last Dance“, „Einfach mal was Schönes“, ein deutscher Film von Karoline Herfurth, oder der Mega-Erfolg „Der Super Mario Bros. Film“. Um unser einzigartiges Portfolio komplett zu machen, gehen wir zudem mit spannenden Dokumentationen an den Start. So starten wir im September etwa „Inside Greenpeace – Was braucht es, um die Welt zu retten?“, eine Sky Original Doku-Serie, die einen einzigartigen Einblick in die Arbeit und das Innenleben von Greenpeace bietet.

Vielen Dank für das Gespräch.

