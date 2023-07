FIFA+ weitet Angebot auf Samsung TV Plus, LG und andere Plattformen aus

Anzeige

Samsung TV Plus Nutzer haben jetzt kostenlosen Zugang zu den Sportinhalten von FIFA+. Daneben expandiert der Anbieter auch auf andere Smart-TV-Plattformen.

Samsung TV Plus kündigte am Mittwoch FIFA+ als neue Ergänzung seines Angebots auf Smart TVs des Konzerns an. Mit der Streaming-Plattform sollen Nutzer in Deutschland rund um die Uhr kostenlosen Zugang zu Premium-Fußballinhalten erhalten, kann man der Ankündigung entnehmen.

FIFA+ vereint dabei laut Anbieter Dokumentarfilme, Dokuserien, Talkshows, Kurzbeiträge, aber auch aufgezeichnete Spiele vergangener Fußball-Weltmeisterschaften und Frauen-Weltmeisterschaften. Zur Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland verspricht Samsung für die Zusammenarbeit eine Vielzahl von Live- und Non-Live-Inhalten mit Highlights, Spielergeschichten und weiteren Angeboten.

+++Ein Interview von DIGITAL FERNSEHEN mit dem Deutschland-Chef von Samsung TV Plus zu Sportinhalten findet man hier. +++

FIFA+ auf Samsung TVs und weiteren Plattformen

Der Start auf der Samsung-Plattform ist jedoch nicht alles. Die FIFA kündigte jüngst eine Expansion seines Streaming-Angebots auf insgesamt fünf vernetzte TV-Apps (Samsung TV, LG, VIDAA, Amazon Fire und Android TV) sowie fünf neue FAST-Kanäle (Samsung TV Plus, LG Channesl, VIDAA Channels, The Roku Channel und Rakuten TV) an.

„Wir freuen uns, dass wir den Fans FIFA+ über diese vernetzten TV-Apps und FAST-Kanäle präsentieren, unsere Reichweite erhöhen und den Fussball für ein breites Publikum zugänglicher machen können“, zitiert die FIFA Charlotte Burr, Direktorin für Strategie, digitale Dienste und FIFA+.

