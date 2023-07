Samsung TV Plus vor Live-Sport-Upgrade: DF-Interview mit Deutschlandchef Benedikt Frey

Anzeige

Teil 1: Der Deutschland-Chef des hauseigenen Kostenlos-Streamingangebots Samsung TV Plus, Benedikt Frey, skizzierte bereits im Winter 2022/23 gegenüber DIGITAL FERNSEHEN die Aussichten in seinem Verantwortungsbereich, jetzt wird es im Live-Sport-Segment bei Samsung TV Plus konkret.

DF: Was können die Zuschauer*innen in diesem Jahr noch erwarten?

Benedikt Frey, Country Lead DACH – Samsung TV Plus (im Folgenden BF): Aktuell können wir keine konkreten Namen preisgeben, da die Verhandlungen laufen. So viel ist jedoch zu sagen: Wir arbeiten an Kooperationen mit namhaften Content- Anbieter*innen.

DACH-Chef bei Samsung TV Plus : Benedikt Frey.

Unsere generelle Strategie sieht die Ausweitung des News-Angebots vor. Aktuell bieten wir bereits Inhalte unter anderem von Euronews und CNN – neuerdings auch CNN FAST. Im News-Bereich suchen wir zukünftig lokale Partner*innen im DACH-Raum. Daneben erweitern wir kurz- bis mittelfristig unser Sport- und Live Sport-Angebot. Gegebenenfalls werden wir außerdem unser Anime-Angebot ausbauen, aufbauend auf dem Erfolg unseres kürzlich gestarteten „Naruto“-Kanals, in dem wir zum ersten mal Anime-Inhalte für Free Streaming verfügbar machen. Die starke Performance des Channels zeigt, dass hier noch Raum für Wachstum besteht.

Besonders beliebt bei unseren Zuschauer*innen sind außerdem das Kids-Genre, unsere Owned and Operated-Kanäle (also unsere eigenen Kanäle, die wir selbst kuratieren – oft nach Genres), Natur/Doku (Wilder Planet, Terra X), Filme und Serien, News und DAZN Fast+. In all diesen Bereichen könnte ich mir daher vorstellen, das Angebot dahingehend weiter auszubauen.

DF: Wird es ggf. nochmals ähnliche inhaltliche Unterschiede beim Launch geben wie bei DAZN Fast und DAZN Fast+ auf Waipu.tv respektive Samsung TV Plus, als ihr Unternehmen das attraktivere Paket ergatterte?

BF: Das kann passieren, da Auftragsabwicklungen mit anderen Parteien unabhängig von uns stattfinden.

DF: Setzen Sie bei Ihrer zukünftigen Zusammenarbeit eher auf ein breites Publikum wie bei DAZN Fast+ oder trauen Sie sich auch an Nischensportarten heran? Welche Nischensportarten versprechen gegebenenfalls das größte Wachstumspotenzial – Stichwort: Rising Stars?

BF: Wir sind generell auf der Suche nach hochwertigen Inhalten. Dazu können auch Nischenthemen zählen. Bereits jetzt haben wir ein paar nischigere Sender im Programm, z.B. Motorvision, Red Bull für Actionsports, World Poker Tour, Tennis-Channel Deutschland und Sportdigital.

Zudem holen wir mit DAZN Rise Frauensport aus der Nische. Wir sind grundsätzlich allen neuen Inhalten gegenüber offen, solange sie unseren hohen Qualitätsansprüchen entsprechen. Letztlich entscheidet die Nachfrage unserer Zuschauer*innen, welche Themen interessant sind: Wir können unser Programm mit dem Ansatz „test and learn“ dynamisch und relativ schnell anpassen. Einer der vielen Vorteile innerhalb des FAST-Universums.

