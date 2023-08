Netflix-App soll neue Funktion erhalten

Anzeige

Laut aktueller Medienberichte soll die mobile Streaming-App von Netflix eine neue Funktion erhalten, um Inhaltsvorschläge anzupassen.

Mit der neuen Funktion soll Nutzern erleichtert werden, Inhalte bei Netflix zu bewerten. Wie das Online-Magazin „The Verge“ zuerst berichtete, soll man in der mobilen Netflix-App Inhalte nun direkt während des Streamens bewerten können. Möglich wird das über drei zusätzliche Buttons, die am oberen Bildrand erscheinen, wenn man den Bildschirm antippt, während ein Video abgespielt wird, kann man dem „Verge“-Bericht entnehmen. Konkret soll es sich dabei um einen Daum nach oben, einen doppelten Daumen nach oben und einen nach unten handeln. Bislang war es nur möglich, Inhalte auf der Übersichtsseite vor oder nach Ende des Abspielens zu bewerten.

Neue Funktion in der Netflix-App vorerst nur für iOS

Über das Bewerten von Inhalten wird der Algorithmus der Streaming-Plattform angeregt, Inhalte nach den erkennbaren Vorlieben der Zuschauerinnen und Zuschauer anzupassen und Filme und Serien vorzuschlagen, die vermeintlich mit diesen Vorlieben übereinstimmen.

Wie „The Verge“ meldet, ist die neue Bewertungsfunktion in der mobilen Netflix-App für iOS-Kunden seit Montag verfügbar. Alle Android-Nutzer sollen erst später zu einem noch unbekannten Termin auf die Funktion zugreifen können, wie „The Verge“ in Berufung auf den Sprecher Layal Brown ausführt.

Quelle: The Verge

Bildquelle: Netflix-Tablet: © Netflix