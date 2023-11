Paramount+ jetzt auf Xbox verfügbar

Anzeige

Paramount+ goes Xbox: Die Paramount+ App ist in Deutschland ab sofort auf den Spielekonsolen erhältlich.

Die Paramount+ App ist jetzt auf den Konsolen von Xbox erhältlich. Durch eine Kooperation von Paramount und Microsoft können Nutzer des Streamingdienstes die App auf Xbox One und Xbox Series X/S-Konsolen herunterladen. Die App launcht unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber auch vielen weiteren internationalen Märkten.

Paramount und Microsoft kooperieren bei der Xbox-App

Ziel sei es, die Inhalte, Charaktere und Franchises von Paramount+ dem größtmöglichen Publikum einfach zugänglich zu machen, so Angela Heckman, Senior Vice President of International Streaming Distribution and Business Development bei Paramount. „Die Partnerschaft mit Microsoft ist Teil unseres Bestrebens, innovative globale Partnerschaften auszubauen, um unsere Reichweite kontinuierlich zu steigern und Nutzerinnen dort zu erreichen, wo sie bereits aktiv sind.“

Zu den Originals von Paramount+ zählen etwa „Star Trek: Strange New Worlds“, „Halo“, „Fellow Travellers“ und „The Curse“. In der Bibliothek des Anbieters finden sich aber auch international bekannte Serien wie „Navy CIS“ und „CSI: Den Tätern auf der Spur“.

Erst kürzlich hatte Paramount+ angekündigt, dass 4K UHD Bildqualität bei dem Streamingdienst eingeführt werden sollen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).