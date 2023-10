Paramount+: 4K UHD und Dolby Vision kommen

Anzeige

Paramount+ hat die internationale Einführung neuer Abo-Tarife mit Datum angekündigt. Darin enthalten sind Optionen für 4K UHD, Dolby Vision und Dolby Atmos. Wann sind sie in Deutschland verfügbar?

Bisher gibt es das Premium-Abo von Paramount+ nur in den USA. Doch nun will der Streamingdienst dieses Modell auch international einführen. Das berichtet etwa Advanced Television. Demnach startet Paramount+ Premium am 16. November in Kanada, Mexiko, Brasilien und Australien. Weitere Märkte sollen folgen.

Paramount+ Premium ermöglicht eine deutlich bessere Bild- und Tonqualität durch Features wie 4K UHD, HDR10 und Dolby Vision sowie Dolby Atmos. Außerdem sind mit der Abo-Stufe vier statt zwei parallele Streams möglich.

Wann kommt Paramount+ Premium nach Deutschland?

Serien von Showtime, wie „Yellowjackets“, sind in den USA nur im Premium-Tarif enthalten. In Deutschland gibt es sie auch im Standard-Abo. (© 2021 Showtime Networks Inc. All rights reserved.)

Doch wann wird Paramount+ Premium in Deutschland verfügbar sein? Zum europäischen Markt machte Paramount keine Angaben. Fest steht: Ursprünglich waren die Premium-Features auch hierzulande für 2023 angekündigt worden. Ob dieser Zeitplan eingehalten wird, ist fraglich.

Immerhin: In der deutschen App verweisen manche Titel in der Beschreibung seit kurzem bereits auf die Premium-Formate 4K, HDR10, Dolby Vision und Dolby Atmos. Es ist aber auch möglich, dass es sich hier um einer Übernahme der US-amerikanischen Originaltexte handelt, die nicht an den deutschen Markt angepasst wurden.

Was kostet Paramount+ Premium?

In den USA kostet der Premium-Tarif knapp 12 US-Dollar monatlich oder 120 US-Dollar im Jahr. Für die neuen internationalen Märkte wurden Preise von umgerechnet etwa 7 bis 10 Euro monatlich angesetzt. Vermutlich wird man sich hierzulande eher am höheren Segment orientieren, zwischen 10 und 12 Euro. Der Standard-Tarif beträgt aktuell 7,99 Euro monatlich.

Weiteres Abo-Modell angekündigt

Neben Paramount+ Premium soll auch ein werbegestütztes Abo international starten. Und zwar 2024 in ausgewählten Märkten, wie Kanada und Australien. Ein konkretes Datum und weitere Länder wurden aber nicht genannt. In Mexiko und Brasilien wird stattdessen das mobile Abo-Modell fortgeführt, das im April gestartet war.