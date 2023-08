Playstation 5 jetzt mit neuer Streaming-App

Anzeige

Besitzer einer Playstation 5 können ab sofort auf eine neue Streaming-App zugreifen, die kostenlose und kostenpflichtige Inhalte vereint.

Die Streaming-App von Rakuten TV ist jetzt auch für Playstation 5 erhältlich. Das kündigte der Playstation DACH-Account am Mittwoch auf Facebook an. Daneben ist die App bereits für die Playstation 4 erhältlich gewesen.

Rakuten TV App jetzt für Playstation 5 erhältlich

Rakuten TV ist für verschiedene Plattformen als App erhältlich und vereint sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Inhalte. So können Nutzer etwa auf kostenlose Kanäle wie „Film Gold“ und „FIFA+“ sowie ein Portfolio an Gratis-Filmen zugreifen. Parallel dazu kann man im Store des Anbieters aktuelle Filme wie „Guardians of the Galaxy: Vol. 3“ oder „The Flash“ als Video-on-Demand erwerben.

Eine genaue Anleitung, wie Besitzer der Spielekonsolen die App von Rakuten TV installieren können, findet man im Support-Bereich des Anbieters.

Quelle: Playstation DACH, Rakuten TV

