Pluto TV: Autoshow-Sender ist online

„Top Gear“ hat bei Pluto TV jetzt einen FAST-Sender. Die erfolgreiche Auto-Sendung ergänzt das BBC-Angebot bei dem Gratis-Streaminganbieter.

Seit 2002 begutachten bei „Top Gear“ Autofanatiker edle Supersportwagen und machen Roadtrips in teils alten Klapperkisten. Eine der erfolgreichsten BBC-Sendungen hat ihren Weg nun auch zu Pluto TV gefunden. Als FAST-Kanal ist „Top Gear“ nun bei dem Gratis-Streamingdienst frei empfangbar.

Zu sehen sind bei Pluto TV in Deutschland die Staffeln 5 bis 14 und 23 bis 26 mit deutschem Ton. Auch Österreich, die Schweiz, Frankreich und Italien gehören laut Medienberichten zu den neuen Märkten für den „Top Gear“-Channel bei Pluto TV. Andere Länder wie die USA, Kanada, Spanien und Skandinavien hatten bereits länger einen entsprechenden FAST-Channel im Programm.

„Top Gear“: Kontroversen bei der Auto-Show

In die neunte Staffel, die nun bei Pluto TV läuft, fällt ein schwerer Autounfall von Moderator Richard Hammond bei den Dreharbeiten. Bereits im Laufe der Staffel (2007) konnte Hammond aber zur Sendung zurückkehren. Während der 22. Staffel (2015) von „Top Gear“ kam es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen von Moderator Jeremy Clarkson mit einem Produzenten. Die BBC trennte sich daraufhin von Clarkson. Später wechselten das Moderatoren-Team Clarkson, Hammond und James May zu Amazon Prime Video und moderierte dort fortan „The Grand Tour“, gewissermaßen der „Top Gear“-Nachfolger. Die kontroverse Staffel 22 wird bei Pluto TV in Deutschland aber (vorerst) nicht zu sehen sein.

BBC-Sender bei Pluto TV

Neben „Top Gear“ sind bei Pluto TV bereits weitere FAST-Kanäle von der BBC verfügbar. Diese sind „Doctor Who“ und „BBC Travel“. In Medienberichten war zudem von“ BBC History“ und“ BBC Food“ die Rede – diese sind aktuell jedoch nicht bei Pluto TV zu finden. Eine Anfrage von DIGITAL FERNSEHEN läuft. Zuletzt hatte Pluto TV zudem eine beliebte Kultserie von David Lynch ins FAST-Programm genommen.