Prime Video: Liste aller Neuheiten im August 2023

Anzeige

Im Laufe des Augusts kommen unter anderem acht Batman-Filme aus 30 Jahren Kino-Geschichte zu Amazon Prime Video. Zählt man „Suicide Squad“ von 2016 auch noch dazu, sind es sogar neun.

Anzeige

Serien

Takeshi’s Castle Staffel 1-4 | ab 4/08/2023

Made in Heaven Staffel 3 | ab 10/08/2023

Mala Fortuna Staffel 1 | ab 18/08/2023

Croods: Family Tree Staffel 1 Part 1 | ab 21/08/2023

Neue Filme bei Prime Video im August 2023

Bild: © Amazon

Come on, Come on | ab 01/08/2023

Mistletoe Ranch | ab 01/08/2023

The Conjuring 2 | 01/08/2023

Suicide Squad | ab 02/08/2023

House of Gucci | ab 04/08/2023

Doble Discurso | ab 04/08/2023

Die Erfindung der Wahrheit | ab 04/08/2023

V for Vendetta | ab 05/08/2023

Crazy, Stupid, Love. | ab 05/08/2023

Sing 2 | ab 07/08/2023

The Kingdom | ab 07/08/2023

Batman Rückkehr | ab 07/08/2023

Moonfall | ab 09/08/2023

Destination Nba A G League Odyssey | ab 08/08/2023

Batman Forever | ab 08/08/2023

Nightlife | ab 10/08/2023

Batman v Superman: Dawn of Justice | ab 09/08/2023

Batman Begins | ab 12/08/2023

Batman & Robin | ab 11/08/2023

The Dark Knight Rises | ab 12/08/2023

The Dark Knight | ab 12/08/2023

Die Aussprache | 13/08/2023

Angel Has Fallen | ab 14/08/2023

Lassie – Eine abenteuerliche Reise | ab 15/08/2023

Sing | ab 16/08/2023

Kaltes Land | ab 17/08/2023

American Hustle | ab 18/08/2023

The Batman | ab 19/08/2023

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. The Batman and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics. Sky bringt eigenen DC-Sender mit Batman und Co

Jumper | ab 19/08/2023

Gold | ab 21/08/2023

The Requin | ab 21/08/2023

Manhatten Queen | ab 23/08/2023

End of Watch | ab 24/08/2023

Shotgun Wedding | ab 25/08/2023

The Survivalist | ab 25/08/2023

Breaking News in Yuba County | ab 25/08/2023

Doctor Sleep | ab 26/08/2023

Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick | ab 28/08/2023

Ted 1 & 2 | ab 28/08/2023

Hangman | ab 29/08/2023

21 Bridges – Jagd durch Manhattan | ab 29/08/2023

Serien und Filme zum Leihen und Kaufen

Tár

zum Leihen ab 03/08/2023

zum Kaufen ab 17/08/2023

Sonne und Beton

zum Leihen ab 03/08/2023

zum Kaufen ab 10/08/2023

Pearl

zum Leihen ab 03/08/2023

zum Kaufen ab 17/08/2023

Beau is Afraid

zum Leihen 11/08/2023

The Good Doctor | Staffel 6

zum Leihen ab 17/08/2023

John Wick 4

zum Leihen ab 24/08/2023

zum Kaufen ab 14/09/2023

Bild: Lionsgate / LEONINE Studios, Foto: Murray Close

Ruby taucht

zum Leihen ab 31/08/2023

Manta, Manta 2

zum Leihen ab 31/08/2023

zum Kaufen ab 07/09/2023