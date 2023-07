„Takeshi’s Castle“ kehrt zurück: Amazon Prime Video zeigt Neuauflage

Anzeige

Im August kehrt „Takeshi’s Castle“ aus der Versenkung zurück: Amazon Prime zeigt neue Folgen der kultigen Spieleshow aus Japan.

Anzeige

Amazon Prime Video will die Neuauflage von „Takeshi’s Castle“ ab dem 4. August mit deutschem Voiceover ausstrahlen. Dabei begeben sich laut Anbieter wieder hunderte von wagemutigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf den Hindernisparcous, um das Schloss von Takeshi (Takeshi Kitano) zu erobern. Wie man es aus der langjährigen Show-Geschichte kennt, sollte man dabei traditionell keine Scheu haben, nass zu werden, sich zu beschmutzen oder waghalsige Stunts in skurrilen Kulissen zu absolvieren.

Foto: Amazon

„Takeshi’s Castle“ wurde zum erfolgreichen TV-Kult

Ihre TV-Premiere feierte die japanische Action-Gameshow bereits in den 1980er-Jahren. Die Show entwickelte sich dabei zu einem echten Exportschlager und wurde in mehr als 150 Ländern und Regionen ausgestrahlt, darunter in Deutschland, Großbritannien, Australien, den USA und Südamerika, erinnert Amazon und verweist zudem auf mehrere lokale Reboots, die seit 2000 entstanden sind.

Quelle: filmcontact/ Amazon

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.