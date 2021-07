Rakuten TV startet neuen linearen Sport-Kanal

Anzeige

Rakuten TV startet den neuen Kanal „Rakuten Storys“ in seinem linearen Angebot, der sich auf „inspirierende und mutmachende Schicksale aus der Welt des Sports“ konzentrieren soll.

Dabei erzählen laut Anbieter „exklusive Dokumentationen echte Geschichten“, darunter „Andrés Iniesta – Der unverhoffte Held“; „BVB 09 Stories: Who We Are“, „Break Point: A Davis Cup Story“, „Ride Your Dream“, „Die Geheimnisse der La Roja – Weltmeister 2010“, „The Australian Dream“, „Inside Kilian Jornet“, „Made in Senegal“ und „Anything is Possible“. Bereits im Frühling sind auf Rakuten TV zwei neue Sportkanäle gestartet, die sich allerdings spezifisch mit Tennis und Golf beschäftigen.

Neustarts bei Rakuten Storys

Als nächstes erscheint auf Rakuten Storys die Doku-Serie „Giganten“, die die Karrieren von Konishiki, Musashimaru, Takamiyama und Akebono verfolgt – Sumo-Legenden, die aus bescheidenen Anfängen in Hawaii aufstiegen und als erste nicht-Japaner die höchsten Ränge des Sports erreichten. Ebenfalls bald bei Rakuten Stories zu sehen ist Ona Carbonell: Alles auf Anfang, wobei Kameras die olympische Synchronschwimmerin nach der Familiengründung bei ihrer Rückkehr ins Schwimmbecken begleiten. Und auch Deutschlands Lieblingssport, der Fußball, soll ein Thema in der kommenden Doku-Serie „Champions“ sein. Hier treffen die Zuschauer einige der Heldinnen des Frauenfußballs über die Generationen hinweg, darunter Julia Simic, Bärbel Wohlleben und Dafina Redzepi.

So sind die linearen Rakuten TV-Kanäle beziehbar

Die linearen Kanäle von Rakuten TV sind derzeit kostenlos über die Rakuten TV-App auf Smart-TV-Geräten von Samsung und LG verfügbar. Nutzer können die App ganz über die gebrandete Fernbedienungs-Taste und die vorinstallierte App starten.

Rakuten TV hat laut eigenen Angaben eine Reichweite von über 90 Millionen Haushalten und eine Programmauswahl von über 80 Millionen Stunden.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.