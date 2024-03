RTL+ All Inclusive Entertainment App jetzt auf weiteren Geräten verfügbar

Die All Inclusive Entertainment App von RTL+ mit Serien, Reality-Shows, Live-Sport, Filmen, Musik und Podcasts vergrößert ihre Reichweite.

Wie RTL Deutschland am Freitag mitteilte, bringt RTL+ sein crossmediales Angebot nun auch gebündelt auf die Big Screens. Der Anbieter zitiert dabei Henning Nieslony, Chief Streaming Officer von RTL: „Wie angekündigt gehen wir beim Launch unserer All Inclusive Entertainment-App in mehreren Stufen vor. In dieser Woche ist nun der Roll-out auf den Big Screens angelaufen. Dadurch geben wir unseren User:innen auf noch deutlich mehr Devices einen einfachen und direkten Zugang zu unserem crossmedialen Angebot.“

Gestartet wurde der Roll-out zunächst auf Magenta TV, erklärt RTL. Hier soll das Unterhaltungspaket der Plattform nun allen Kunden in der All Inclusive Entertainment App zum Streamen zur Verfügung stehen. Das Magazin- und Hörbuchangebot von RTL+ soll dabei nicht Teil des Angebotspakets auf den Big Screens sein, aber weiterhin über die mobilen Apps und das Web genutzt werden können.

Roll-out der RTL+ App soll bis Ende des Sommers abgeschlossen sein

Daneben soll der Roll-out der App auf Android TV angelaufen sein. Bis Ende des Sommers 2024 soll die Verfügbarkeit der RTL+ All Inclusive Entertainment App auf weiteren Big Screens erfolgen und abgeschlossen werden. Für weitere Details zur Verfügbarkeit verweist der Anbieter auf seine Hilfsseite.

