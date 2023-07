Samsung-Spitzen-Manager im DIGITAL FERNSEHEN-Doppel-Interview

Anzeige

Benedikt Frey, Deutschland-Chef bei Samsung TV Plus und Christian Russ, Head of Sales DACH und Spokesperson bei Samsung Ads standen im DF-Interview Rede und Antwort. Aufgrund des Umfangs wurde das Gespräch in zwei Interviews aufgeteilt, die am Montag und Dienstag veröffentlicht werden.

Fokus auf Kostenlos-Plattform Samsung TV Plus und den Streaming-Markt an sich

Der erste Teil des Interviews widmet sich dem hauseigenen Kostenlos-Streamingangebot Samsung TV Plus. Deutschland-Chef Benedikt Frey, der bereits im Winter 2022/23 die Aussichten seines Verantwortungsbereichs bei DF skizzierte, beschreibt jetzt, wie es in naher Zukunft weiter gehen wird. Dabei geht es explizit auch um das Live-Sport-Segment bei Segment bei Samsung TV Plus.

Teil 1: Interview mit Benedikt Frey, Country Lead DACH – Samsung TV Plus

Im zweiten Teil des Interviews erläutert dann Verkaufsexperte Christian Russ (Samsung Ads) im Gespräch mit DF, wohin sich der Streamingmarkt aktuell entwickelt – Stichwort: FAST Channel – und warum Samsung auf ein ebensolches kostenloses, werbefinanziertes Angebot konzentriert.

Teil 2: Interview Christian Russ, Head of Sales DACH und Spokesperson bei Samsung Ads (VÖ: Dienstag, 11. Juli)

