Sender-Offensive bei Zattoo bringt 18 neue Kanäle

Bei Zattoo gibt es ab sofort 18 zusätzliche Themen-Sender. Die Kanäle bieten eine Mischung aus Reportagen, Dokumentationen, Unterhaltung, Sport, Filmen und Serien sowie Musik.

Damit baut Zattoo das Angebot an kostenfreien linearen und werbefinanzierten FAST-Sendern massiv aus. Zu den neuen Sendern gehören unter anderen DEFA TV, Farmland TV, ganze 13 Sender der High View Gruppe und drei Sender von Banijay. Unter anderem gibt es im Bereich Musik verschiedene neue Genre-Sender der Deluxe Familie.

Unter anderem mehrere neue Musik-Sender für Zattoo-Nutzer

© Zattoo AG

Zattoo erweitert seit dem letzten Jahr kontinuierlich das Angebot an FAST-Sendern. Allein im vergangenen Jahr hat der TV-Streaming-Anbieter mehr als 25 neue Themenkanäle ins Programm genommen. Das Ziel, 30 dieser Kanäle an den Start zu bringen, wurde damit zwar knapp verpasst (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), mit dem jetzigen Start von 18 weiteren FAST-Channels erhöht Zattoo das Sender-Angebot aber auf einen Schlag auf über 40 Sender.

Alle Sender stehen in HD-Qualität zur Verfügung. Nutzer von Zattoo in Deutschland, Österreich und der Schweiz finden die neuen Sender ab sofort in ihrer Senderübersicht und können diese auf Wunsch als Favoriten in ihre persönliche Senderliste hinzufügen. Zunächst gilt dies zwar für das Webangebot, aber noch nicht direkt für Fire TV- und Android TV-Geräte, wie ein Schnelltest ergab. Eine Anfrage zu diesem Thema an die Zattoo AG läuft.

Die neuen Zattoo-Sender in der Detail-Übersicht.

