Zattoo kommt seinem Sender-Ziel nahe

Durch sechs neue Sender kommt Zattoo kurz vor Jahresende seinem Ziel von 30 FAST-Channels in 2023 immer näher.

Bei Zattoo sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab sofort neue Themensender verfügbar. Zu den neuen sogenannten FAST-Sendern gehören Top True Crime, Top Filme, Craction TV, Naruto, Strongman Champions League und Terra Mater Wild. Zusätzlich in der Schweiz starten die französischsprachigen Sender Enquêtes de Choc und Homicide. Damit baut Zattoo das Angebot an kostenfreien, linearen und werbefinanzierten Streaming-Kanälen weiter aus.

Sechs neue FAST Channel in HD, in der Schweiz sogar acht

Zu finden sind die neuen FAST-Sender ab sofort in der Senderübersicht der Zattoo App. Die Abkürzung FAST steht dabei für Free-Ad-Supported-Streaming-TV, also TV-Sender, die kostenlos zur Verfügung stehen und rein werbefinanziert sind. Die Sender sind alle in HD-Qualität verfügbar und können auf Wunsch wie immer auch als Favoriten in die persönliche Senderliste hinzugefügt werden. Nutzerinnen und Nutzer können die Inhalte jederzeit pausieren, von vorne starten sowie 7 Tage rückwirkend schauen.

„Mit der Aufnahme der zusätzlichen Sender in unser lineares Programm, erweitern wir unsere Reichweite an verfügbaren themenspezifischen Inhalten deutlich. In diesem Jahr haben wir bereits über 25 solcher FAST-Sender auf unserer Plattform hinzugefügt und planen, unser Angebot auch in 2024 weiter auszubauen“, erläutert Constanze Gilles, Leiterin des Direct-to-Consumer Geschäfts bei Zattoo. „Damit bieten wir unseren Nutzerinnen und Nutzern eine breite Vielfalt an Themen, und gleichzeitig eröffnen sich für Werbetreibende neue, attraktive Werbeoptionen.“

Insgesamt steht man nun nach eigenen Angaben bei 28 FAST Channels (Anm.: die Homepage listet noch 27), womit man sehr nah an das selbst formulierte Ziel von 30 Kanälen dieser Art in 2023 herangekommen ist. Man plant laut einer Sprecherin des Unternehmens bei Zattoo in diesem Jahr jedoch nicht mehr die zwei verbliebenen Kandidaten gezwungenermaßen nachzureichen, sondern plant vielmehr die bisherige Strategie fortzuführen, wie auch Gilles beteuert. Bald werden es demnach dann wohl über 30 Sender sein.

Die neuen FAST-Sender bei Zattoo (Deutschland) im Überblick

© 2002 MASASHI KISHIMOTO ALL RIGHTS RESERVED © Screenshots: Auerbach Verlag; Logo: Craction Craction und Naruto sind nur zwei der insgesamt sechs neuen FAST-Sender bei Zattoo Deutschland.

TOP TRUE CRIME

Für Fans von Krimis und Ermittlungsdokumentationen ist dieser Sender ideal. Er bietet eine breite Palette an True-Crime-Programmen, die von rätselhaften Kriminalfällen bis hin zu detaillierten Ermittlungsberichten reichen. Wer sich für die Welt der Kriminalität und deren Aufklärung interessiert, findet hier spannende Inhalte.

CRACTION TV

Dieser Kanal richtet sich an Liebhaber von Action- und Krimiserien sowie True-Crime-Geschichten. Mit einer Auswahl an Filmen, mit bekannten Stars wie Bruce Willis und Jude Law, bietet Craction TV aufregende Unterhaltung für Fans von Spannung und Nervenkitzel.

TOP FILME

Dieser Kanal ist eine Schatzkiste für Kinofans. Hier gibt es ein vielfältiges Filmangebot, Hollywood-Blockbuster und Erstausstrahlungen mit einer bunten Mischung aus weltweit beliebten Filmen, die das Herz jedes Filmbegeisterten höherschlagen lassen.

NARUTO

Dieser Kanal ist ein Muss für alle Anime-Fans. Zu sehen ist die Serie Naruto, die die Geschichte der Hauptfigur Naruto Uzumaki erzählt, ein junger Ninja mit großen Ambitionen, auf seinem Weg der stärkste Anführer seines Dorfes zu werden.

Strongman Champions League

Für Sportbegeisterte, die etwas Außergewöhnliches suchen, bietet dieser Kanal eine Serie von Strongman-Wettbewerben aus aller Welt. Sie erleben die Kraft und Ausdauer der besten Strongmen in Aktion und genießen eine einzigartige Sportunterhaltung, die weltweit in über 100 Ländern ausgestrahlt wird.

Terra Mater WILD

Hier kommt die Wildnis direkt nach Hause! Der Terra Mater WILD Kanal bringt faszinierende Tierdokus und atemberaubende Naturfilme zum Staunen, Entspannen und Entdecken. Wer die Wunder der Natur, noch nie gefilmtes Verhalten in der Tierwelt oder unvergleichliche Landschaften hautnah erleben möchte, ist hier richtig.

Enquêtes de Choc (in Französisch)

Enquêtes de Choc ist ein Kanal, der tief in den Alltag eintaucht und Geheimnisse hinter verschiedenen Berufen, Orten und Situationen aufdeckt – mit spannenden Berichten direkt vom Geschehen, ergänzt durch Experteninterviews und umfangreiche Inhalte von Top-Nachrichtenproduzenten Frankreichs.

HOMICIDE (in Französisch)

Der Sender HOMICIDE taucht ein in die Welt des True Crime. Mit Nachstellungen, Polizeieinsätzen, Opferberichten und Expertenanalysen gibt der Sender einen tiefen Einblick in spannende Kriminalfälle. Der Kanal zeichnet sich durch eine sorgfältige Programmauswahl und exklusiven Zugang zu Archiven führender französischer True-Crime-Produzenten aus.