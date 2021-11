Start von „MyTV“: ocilion-Lösung für Deutsche GigaNetz

Anzeige

Deutsche GigaNetz baut Glasfaser in ganz Deutschland aus und treibt die Digitalisierung voran. Nun startet der Netzbetreiber mit Sitz in Hamburg mit der ocilion Cloud-Lösung sein eigenes TV-Produkt „MyTV“.

Das IPTV-Angebot gibt Kunden maximale Flexibilität bei der Nutzung. Egal ob über die 4K Set Top Box oder per App für Smartphone, Tablet, Apple TV oder Amazon Fire TV. Das Design der Benutzeroberfläche von „MyTV“ zieht sich dabei über alle Plattformen hinweg durch. Dadurch bietet es eine einheitliche und intuitive User Experience auf allen Geräten. Für eine hohe Programmvielfalt sorgen dabei zahlreiche HD-Sender unterschiedlichster Genres bereits im Basispaket. Hinzu kommen Features wie Replay, Restart, zeitversetztes Fernsehen und die Aufnahmefunktion.

Sebastian Seggert, Bereichsleiter Produktmanagement bei Deutsche GigaNetz: „Dank der Cloud-Lösung von ocilion konnten wir innerhalb kurzer Zeit ein attraktives Komplettpaket für unsere Kunden schnüren. MyTV mit all seinen innovativen Funktionen lässt keine Kundenwünsche offen und wird auch zukünftig immer auf dem neuesten Stand sein. Dieses neue Fernseherlebnis dient zusätzlich als wichtiges Argument für den Anschluss in unseren Ausbaugebieten.“

Hans Kühberger, Geschäftsführer ocilion: „Deutsche GigaNetz versteht sich als Glasfaser-Botschafter in Deutschland, und baut sein Netz in Riesenschritten für die Versorgung mit Highspeed-Internet aus. Was könnte da besser als Zugpferd funktionieren als ein modernes IPTV-Produkt? Glas-faser, Highspeed Internet und IPTV – das steht für Zukunftssicherheit, bringt großen Mehrwert für die Nutzer und optimale Vermarktungsmöglichkeiten für Deutsche GigaNetz. Zur Anwendung kommt unsere IPTV Cloud-Lösung, ein White-Label Service, der von ocilion betrieben und gewartet wird und eine rasche und verlässliche Implementierung ermöglicht.“

ocilion liefert Netzbetreibern und Stadtwerken maßgeschneiderte IPTV-Komplettsysteme inklusive Software, Hardware, begleitender Dienstleistungen sowie Content-Paketen und einer integrierten Videothek.

Quelle: ocilion