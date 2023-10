Youtube: Premium Lite jetzt in Deutschland verfügbar

Anzeige

Mit Youtube Premium Lite können Kunden die meisten Videos ohne Werbung sehen. Viele andere Premium-Features sind in dem Modell jedoch nicht enthalten. Die Einführung in Deutschland kommt überraschend.

Youtube Premium Lite ist in Deutschland angekommen. 5,99 Euro im Monat kostet das Abomodell, das einem die Werbeunterbrechungen bei „den meisten Videos“ auf Youtube und Youtube Kids erspart, wie es auf der zugehörigen Website heißt. Doch bei Musikinhalten kann Werbung „eventuell“ weiterhin eingeblendet werden, ebenso auf der Startseite und zwischen den Suchergebnissen.

Musikvideos können bei Youtube Premium Lite trotzdem Werbung enthalten

Konkret bedeutet das: Bei offiziellen Musikvideos, Konzertvideos und Videos mit Art-Tracks kann Werbung trotzdem geschaltet werden. Generell sind Videos mit lizenzierten Musik-Inhalten betroffen, also auch Covers und Tanzvideos.

Nicht enthalten in Youtube Premium Lite ist Youtube Music Premium. Das umfangreiche Musikangebot der Plattform kostet eigenständig 9,99 Euro im Monat. Ebensowenig erlaubt die Lite-Version Offline-Downloads und die Wiedergabe von Youtube im Hintergrund und bei gesperrtem Bildschirm. Diese Funktionen gibt es nur mit Youtube Premium, das monatlich 11,99 Euro kostet und dann auch Youtube Music Premium enthält.

Youtube Premium Lite wird in anderen Ländern eingestellt

Kurios erscheint der Zeitpunkt der Einführung des Lite-Angebots in Deutschland. Ab Mitte 2021 hatte Google Youtube Premium Lite in einigen europäischen Ländern auf den Markt gebracht. Doch dort kündigte Google das Abomodell seinen Kunden zu Ende Oktober 2023, wie Nutzer in sozialen Netzwerken im September mitteilten. In den Kündigungsmails ist vom 25. Oktober die Rede. Ob in den betroffenen Ländern das Lite-Angebot später zurückkommt, ist unklar.