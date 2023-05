„Avatar 2“ erscheint in 3D und 4K für das Heimkino

Anzeige

Nach dem VoD-Start und der bevorstehenden Veröffentlichung bei Disney+ kann man sich „Avatar 2: The Way of Water“ bald auch in 3D sichern.

Noch etwas mehr als einen Monat müssen sich alle „Avatar“-Fans gedulden, bis sie die Fortsetzung von James Camerons Sci-Fi-Epos auf physischen Medien für das Heimkino erwerben können. Am 6. Juli 2023 soll „Avatar 2: The Way of Water“ auf DVD und Blu-ray erscheinen. Am selben Tag wird der Film auch in der 3D-Fassung sowie in 4K Ultra HD auf UHD-Blu-ray verfügbar sein. Bei der Heimkino-Veröffentlichung des ersten Teils mussten sich Fans damals wesentlich länger gedulden, bis die favorisierte 3D-Fassung auch für zu Hause erhältlich war.

Die Blu-ray-Veröffentlichung wird einen Blick auf die Entstehung von „Avatar 2“ werfen.

„Avatar 2“ in 3D und 4K im Steelbook

Die 3D- und 4K-Version der kommerziell äußerst erfolgreichen Fortsetzung erscheinen in einer Steelbook-Edition. In der 4K-Variante findet man dabei für knapp 40 Euro den Film zusätzlich auf Blu-ray, außerdem ist eine Bonus-Disc mit Extras enthalten. Die englische Sprachfassung wird darüber hinaus mit Dolby Atmos daherkommen. Schon jetzt kann man die einzelnen Editionen im Netz vorbestellen.

Als Bonusmaterial sind verschiedene Featurettes und Making-of-Videos angekündigt. Sie tragen Titel wie „Die Büchse von Pandora wird geöffnet“ oder „Die Erschaffung der Welt von Pandora“ und werfen unter anderem einen Blick auf die aufwändige Entstehung der animierten Unterwasserwelt. Als digitales Video-on-Demand ist der Sci-Fi-Film bereits erhältlich. Im Abo von Disney+ wird „Avatar 2“ ab dem 7. Juni 2023 verfügbar sein.

Zur Filmkritik von DIGITAL FERNSEHEN zu „Avatar 2“ geht hier.

