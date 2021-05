In UHD: Trailer zu „Indiana Jones“-Restaurationen jetzt online

Anzeige

Paramount hat kürzlich Trailer zu der bald erscheinenden UltraHD-Blu-ray-Box mit allen bisherigen „Indiana Jones“-Filmen auf Youtube veröffentlicht.

Kleiner Dämpfer vorneweg: Nur einer der Clips ist in UHD abrufbar – und zwar der Zusammenschnitt aller Filme (siehe oben). Die Trailer zu den vier einzelnen „Indiana Jones“-Teilen sind lediglich in HD (1080p) verfügbar. Die Box kommt am 10. Juni auf den Markt und ist bereits jetzt vorbestellbar.

Zum Anlass nimmt sich Paramount das 40. Jubiläum des ersten Teils „Jäger des verlorenen Schatzes“. Dabei gibt es die Filme Feature-technisch nicht nur in UHD mit Dolby Vision und HDR-10 , sondern laut der Produktionsgesellschaft auch mit deutschem Dolby TrueHD 5.1. Sound und einer englischen Dolby Atmos-Audiospur.

Der Preis für die Steelbox-Variante soll bei rund 150 Euro liegen. Sie ist aber bereits jetzt teilweise zu günstigeren Konditionen vorbestellbar. In (hoffentlich) absehbarer Zeit wird Harrison Ford dann noch ein fünftes Mal in die Rolle des abenteuerlustigen Archäologen schlüpfen. Gedreht werden soll der Film in diesem Sommer und am 28. Juli 2022 dann weltweit in die Kinos kommen.

