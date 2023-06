„Indiana Jones“-Filme erscheinen neu in 4K UHD

Anzeige

Kurz vor dem Kinostart des neuesten Teils der Reihe kehren die bisherigen „Indiana Jones“-Filme in neuen 4K-Editionen in das Heimkino zurück.

Die 4K-Editionen der berühmten Abenteuerfilme erscheinen am 15. Juni für das Heimkino. „Jäger des verlorenen Schatzes„, „Indiana Jones und der Tempel des Todes„, „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ sowie „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ sollen dabei in bester Bildqualität anhand von 4K-Scans der Originalnegative erscheinen, heißt es in der Produktankündigung. Der Arbeitsprozess soll dabei von Steven Spielberg überwacht worden sein, um ein hochqualitatives Bild zu garantieren.

„Indiana Jones“ auf Blu-ray und digital in 4K

Eine Gesamtedition mit allen Indy-Filmen in 4K war bereits 2021 erschienen. Jetzt hat man die Gelegenheit, sich die Titel noch einmal einzeln in einer neuen Ausgabe zu sichern. Das Cover-Artwork lehnt sich dabei jeweils an die originalen Kinoplakate an. Neben der Veröffentlichung auf UHD Blu-ray kann man die Filme der Reihe zudem auch digital in 4K UHD auf allen gängigen Plattformen erwerben und downloaden, teilte der Anbieter am Freitag mit. „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, in dem Harrison Ford zum letzten Mal den Titelhelden mimt, wird derweil am 29. Juni 2023 in den deutschen Kinos starten.

