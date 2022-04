75 Jahre Rheinland-Pfalz: SWR feiert Jubiläum mit Sonderprogramm

Anzeige

Anlässlich des 75. Geburtstags von Rheinland-Pfalz begleitet der Südwestrundfunk (SWR) das Jubiläum mit einem umfangreichen Programm.

Der SWR kommt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten in Rheinland-Pfalz laut eigenen Angaben mit Stars, Musik, Entertainment und einer „Tatort“-Preview vom 20. bis 22. Mai aufs Festgelände rund um die Große Bleiche und den Ernst-Ludwig-Platz am Mainzer Landtag. Auftakt ist die 90-minütige Liveshow „Rheinland-Pfalz feiert!“ mit SWR Big Band, Jupiter Jones und Johnny Logan, die im SWR Fernsehen ausgestrahlt wird.

Highlight zum Landesjubiläum ist das SWR3 Open Air mit nationalen und internationalen Top Acts wie Milow, Alvaro Soler und Lost Frequencies, kündigt der SWR an. Der Sonntagabend soll dann dem Mainzer „Tatort“-Team und der Preview des neuesten Krimis mit Heike Makatsch – die vor Ort sein wird – und Sebastian Blomberg gehören.

In der SWR Medienlounge präsentiert sich der SWR laut eigenen Angaben an allen drei Tagen mit Shows, Aktionen und Information. Der Eintritt ist jeweils frei. Der SWR begleitet das Jubiläum mit einem umfangreichen Angebot online und in seinen Programmen, um den besonderen Geburtstag des Landes zu würdigen, teilt der Sender mit.

Sonderprogramm im TV

So stehe etwa der 22. Mai im SWR Fernsehen fast komplett im Zeichen des Geburtstags mit filmischen Serien, Dokumentationen und dem Festumzug. Am 26. Mai begibt sich eine 90-minütige Dokumentation auf Streifzüge durch die Geschichte von Rheinland-Pfalz – immer den ersten Satz der Verfassung im Blick: „Der Mensch ist frei“. „Zur Sache Rheinland-Pfalz“, „Landesschau Rheinland-Pfalz“, „Bekannt im Land“ – sie alle sind dabei, wenn es heißt „75 Jahre Rheinland-Pfalz“, kündigt der SWR an.

Im Städteduell „Stadt – Land – Quiz“ treten die Bundesländer gleich zwei Mal gegeneinander an: passend zum 70-jährigen Bestehen von Baden-Württemberg und zum 75-jährigen Jubiläum von Rheinland-Pfalz. Auch die Radioprogramme bereiten sich laut SWR auf das Landesjubiläum vor. SWR1 stellt 75 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer vor und nimmt seine Hörer mit auf eine Zeitreise durch die bedeutendsten Festivals im Land. SWR4 legt derweil laut Sender den Fokus auf das Leben in Rheinland-Pfalz. Ab dem 13. Mai findet zum Landesjubiläum erstmals ein regionaler Schwerpunkt im SWR Channel der ARD Mediathek statt – ein eigenes Angebot mit dokumentarischen Formaten sowie aktuellen Sendungen.

Das Programm der SWR Bühne auf der Großen Bleiche

Freitag, 20. Mai 2022

14:00 Uhr: Rheinland-Pfalz feiert! TV-Proben mit Musik

20:15 Uhr: Rheinland-Pfalz feiert! Liveshow aus Mainz zum Landesgeburtstag

mit der SWR Big Band featuring Jupiter Jones u. a.

Samstag, 21. Mai 2022

SWR3 Open Air

Ab 17:30 Uhr: SWR3 präsentiert Livemusik mit nationalen und internationalen Top Acts: Emily Roberts, Tom Grennan, Milow, Alvaro Soler und Lost Frequencies

Sonntag, 22. Mai 2022

15:00 Uhr: Die KiKA Show

Mit dem TanzTapir vom „KiKA-TanzAlarm“, Christian mit Kikaninchen und Bernd das Brot

18:00 Uhr: Premiere des Mainz-Tatorts „In seinen Augen“

Text: SWR-Südwestrundfunk/ Redaktion: JN