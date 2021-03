Elton empfindet Dahlmann-Rauswurf bei Sky als „Frechheit“

Anzeige

TV-Moderator Elton hat den Rauswurf des umstrittenen Fußball-Kommentators Jörg Dahlmann bei Pay-TV-Sender Sky in einem Instagram-Video als „sehr fragwürdig“ bezeichnet und macht sich Sorgen um seinen Berufsstand.

Schließlich sei er „auch so eine Art“ Moderator und wisse nun nicht mehr, was man überhaupt noch sagen dürfe. Zwar sei der Stil von Jörg Dahlmann manchmal flapsig bis frech, jedoch seien sämtliche Persönlichkeiten am Kommentatoren-Mikro verschieden – zu viele seien tatsächlich eher langweilig. „Man mag ihn, oder mag ihn nicht“ – so sein Urteil zu Dahlmanns umstrittenem Stil, jedoch sei der Rauswurf des Fußball-Kommentators eine „Frechheit“.

Elton findet Dahlmanns Aussagen nicht rassistisch

So sieht der TV-Moderator und ehemalige Sidekick von Stefan Raab einen klaren Unterschied zwischen Designationen wie „Italien Land der Pizza und der Spaghetti“ und der offenen rassistischen Beleidigung „Spaghetifresser“. Schließlich habe Dahlmann nicht „Reisfresser oder Schlitzaugen“ gesagt.

Prominente Unterstützung auf Instagram

Im Kommentarbereich des Instagram-Posts auf Eltons Profil äußerte sich auch „Masked Singer“-Ratequeen Ruth Moschner zweifelnd: „What? Das hab ich gar nicht mitbekommen? Und diese Äußerung soll wirklich der Grund sein? Hm…“. Lucas Cordalis, der Sohn des verstorbenen Schlagerstars Costa Cordalis, machte seine Unterstützung für Jörg Dahlmann indes klar und deutlich: „Hast 100 Prozent Recht!!!“. So wird klar: Die Causa Dahlmann bleibt umstritten, das kurz entschlossene Handeln von Sky ein heißes Eisen. Die Politik von Sendern im Umgang mit vermeintlichem Rassismus im TV ist ohnehin ein großes Thema – und nach dem Paukenschlag bei der WDR-Sendung „Die letzte Instanz“ gibt es jetzt bereits den nächsten Gesprächsstoff.