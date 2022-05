Ermittlungen zu großem Krypto-Diebstahl bei Online-Spiel

Anzeige

In Norwegen sind Ermittlungen zum Diebstahl einer beträchtlichen Geldsumme in einer Kryptowährung eingeleitet worden.

Wie die norwegische Behörde für Wirtschafts- und Umweltkriminalität (Økokrim) am Dienstag mitteilte, entspricht die gestohlene Summe einem Wert von schätzungsweise fünf Milliarden norwegischen Kronen – umgerechnet sind das knapp 490 Millionen Euro. Sie soll im März bei einem Cyber-Angriff auf das beliebte Online-Spiel Axie Infinity gestohlen worden sein.

Rund 750 in Norwegen lebende Menschen hätten zum Zeitpunkt des Angriffes Werte in dem Spiel gehabt, erklärte die Behörde. Es handele sich um einen der größten Krypto-Diebstähle überhaupt. Die US-Bundespolizei FBI hatte im April mitgeteilt, ihre Untersuchungen hätten ergeben, dass die mit Nordkorea in Verbindung stehenden Gruppen Lazarus Group und APT38 hinter dem Diebstahl steckten. Økokrim hat seine eigenen Ermittlungen zu der Attacke aufgenommen, arbeitet aber mit dem FBI zusammen, um zunächst die gestohlene Kryptowährung aufzuspüren.