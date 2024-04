Harry Wijnvoord schwärmt für Royal

Der in Den Haag geborene Moderator lebt seit vielen Jahren in Deutschland – bewundert aber das niederländische Königshaus. Besonders ein Mitglied hat es ihm angetan. Harry Wijnvoord („Der Preis ist heiß“) liebt das niederländische Königshaus einfach.

„Ich finde das fantastisch, was die machen und wie sie es machen“, sagte Wijnvoord, der in Den Haag geboren wurde, der Deutschen Presse-Agentur. Besondere Bewunderung hege er dabei für Königin Máxima (52). „Die habe ich einmal getroffen und ich durfte ihr die Hand geben“, berichtet Wijnvoord. „Eine tolle Frau.“

Harry Wijnvoord ist begeistert von seiner Königin

Königin Maxima, hier porträtiert für die ZDFzeit-Doku „Mensch Maxima“. © ZDF

Der 74-Jährige lebt seit vielen Jahren in Deutschland und fühlt sich dabei sehr wohl: „Deutschland ist ein gutes Land“. Sein Zuhause ist der Ort Senden im Münsterland.

Dennoch sei er „nach wie vor ein Holländer“, erklärte Wijnvoord. „Ich komme ja aus der Provinz Holland“, sagte er. „Also kann man zu mir Holländer sagen. In erster Linie bin ich Holländer und in zweiter Linie Niederländer“, so Wijnvoord. „Ein königstreuer!“

Harry Wijnvoord wurde in Deutschland durch die RTL-Gameshow „Der Preis ist heiß“ sehr berühmt.