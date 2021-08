„Kill Bill“-Star stirbt an Corona

Anzeige

Der Kult-Kampfkünstler und Schauspieler Sonny Chiba ist einer schweren Covid-Erkrankung erlegen. Bekannt war der Japaner aus dem Martial Arts-Kino der Siebziger und durch einen Auftritt in Quentin Tarantinos Genre-Hommage „Kill Bill“.

Dort verkörperte Sonny Chiba den Waffenschmied Hattori Hanzo, dessen Name eine Anspielung auf einen Ninja-Overlord und Krieger der japanischen Feudalzeit ist. Durch den Auftritt in Tarantinos Rachestreifen mit Uma Thurman erlebte Sonny Chibas Karriere eine kleine Renaissance bei Genre-Fans und in den DVD-Regalen.

Der wesentliche Teil von Chibas Filmographie wurde indes bereits in den Siebzigern abgedreht: Titel wie „Panik im Tokio-Express“ und „Sonny Chiba – der unterbittliche Vollstrecker“ wurden damals zur Hochzeit des Kampfkunst- und Exploitation-Films abgedreht.

Nun verstarb der Karatefilm-Kultstar 82-jährig an einer Lungenentzündung, die im Rahmen einer Covid-Erkrankung aufgetreten sein soll. Zuerst berichtete darüber das US-Branchenmagazin „Variety“.

