ZDF-Fernsehgarten: „Die Partei“ plant neue Störaktionen

Am letzten Wochenende crashten Mitglieder der Satirepartei „Die Partei“ den ZDF-„Fernsehgarten“ in Mainz. Dieses Wochenende macht die TV-Sendung in Hamburg Halt – und nun droht die Partei: „Mainz war nur die Generalprobe“.

Störenfriede beim „Fernsehgarten“: Mit roten Krawatten saßen Mitglieder der Satirepartei „Die Partei“ am vergangenen Wochenende im Publikum der ZDF-Live-Sendung. Ein Mann kam dann während eines Gesprächs von Moderatorin Andrea Kiewel mit Koch Armin Roßmeier auf die Bühne, eine andere Person sprang in den „Fernsehgarten“-Pool, den ein weiteres „Partei“-Mitglied zuvor grün gefärbt hatte.

Moderatorin „Kiwi“ war von der Aktion nicht begeistert – muss sich nun aber auf weitere Sabotage einstellen. Denn an diesem Wochenende gastiert der „Fernsehgarten on Tour“ in Hamburg – und der dortige „Partei“-Ortsverband hat auf Instagram angekündigt, „wieder ein paar tolle Überraschungen zum Mitmachen vorbereitet“ zu haben. Weiter heißt es in dem Beitrag: „Mainz war nur die Generalprobe für die kommende Sendung aus Hamburg.“ Dazu postete die Gruppe einen Zusammenschnitt der Störaktionen in Mainz.

In dem Post ist von der Sendung am 1. Oktober die Rede, an diesem Tag wird der „Fernsehgarten“ – anders als tags zuvor – live aufgezeichnet. Somit ließen sich die Eindringlinge der „Partei“ weniger leicht aus den Aufzeichnungen verbannen. Das ZDF hat laut SHZ bereits Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Ob die erneute Sabotage gelingt, und wenn ja, wie sie aussehen wird, dürfte der Hamburger Orstverband der „Partei“ auf seinem Instagram-Account „diepartei_hamburg“ mitteilen. Grund für die Aktionen ist laut Medienberichten eine parteiinterne Wette. Dabei gehe es darum, welcher Vorfall mehr Aufmerksamkeit errege – der Überfall Aserbaidschans auf Bergkarabach oder ein „Partei“-Mitglied, das in den „Fernsehgarten“-Pool pinkelt.