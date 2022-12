15 Jahre „Inas Nacht“ – der Jubiläumsrückblick

Anzeige

Die Late Night-Show „Inas Nacht“ wird 15 Jahre alt und erreicht einen neuen Quotenrekord. Zu Weihnachten sendet der NDR den Jubiläumsrückblick.

Die Erstausstrahlungen am Donnerstagabend im Ersten hatten in diesem Jahr einen durchschnittlichen Marktanteil von 10,7 Prozent, so hoch wie noch nie. 960.000 Zuschauer schalteten durchschnittlich bei den Premieren am Donnerstag ein. Dazu kommen die Millionen Abrufe von „Inas Nacht“ in der ARD-Mediathek. Am Sonntag, den 25. Dezember, zeigt das NDR Fernsehen um 21.55 Uhr „Inas Nacht – Das Beste aus 15 Jahren“.

„Singen, sabbeln, saufen“ bei „Inas Nacht“

„Inas Nacht“ startete im Jahr 2007 als kleines, unwirkliches TV-Experiment im NDR Fernsehen: Eine ebenso winzige wie eigentümliche Kneipe im Hamburger Hafen, eine Hausband, die sich zwischen die Tische und zwei Hände voll Zuschauerinnen und Zuschauer quetscht, ein Shanty-Chor vor dem Fenster – und eine Moderatorin und Musikerin namens Ina Müller am Tresen, die mit prominenten Talk- und Musikgästen auf ein oder mehrere Getränke anstößt und plaudert.

„Singen, sabbeln, saufen“ – so beschrieb Ina Müller mal etwas flapsig das Konzept. 15 Jahre und 180 Folgen mit mehr als 320 Talk-Gästen später ist dieses TV-Experiment Kult. Das TV-Talk-Format wure mehrfach ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Grimme Preis und dem Deutschen Comedypreis.

Jübiläumsrückblick auf Gespräche mit Iris Berben, Ott Waalkes oder Bully

„Inas Nacht – Das Beste aus 15 Jahren“ präsentiert am 1. Weihnachtstag die erinnerungswürdigsten Momente aus 15 Jahren TV-Geschichte mit Gesprächen, in denen sich Gäste oder Gastgeberin auch schon mal fast um Kopf und Kragen reden. Dazu kommen Live-Musikauftritte der letzten 15 Jahre.

Der Reigen umfasst Gesprächsgäste wie Iris Berben, Marius Müller-Westernhagen, Otto Waalkes, Robert Habeck, Sandra Maischberger, Bastian Pastewka, Peter Maffay und Klaas Heufer-Umlauf hin zu Barbara Schöneberger, Olli Dittrich, Elke Heidenreich, Michael Bully Herbig, Elyas M’Barek, Jan Josef Liefers, Nina Hagen und Mark Forster.

Die Top-Konzerte aus 15 Jahren

Es geht um Behaarung, Romantik, Schönheit, Alter, Intimes, Liebe, Kindheit, Schrullen, Style, Tiere – das ganze „Inas Nacht“-Programm eben. Ein musikalisches Wiedersehen und Wiederhören gibt es mit ausgewählten Top-Acts der letzten 15 Jahre wie Sting, Dua Lipa, John Legend, Lana Del Rey, Gossip, Gregory Porter, Beth Hart, Rag’n’Bone Man und Jamie Cullum – aber auch deutschen Stars, deren Karriere hier in der Hamburger Hafenbar teils erst Fahrt aufnahm.

Quelle: NDR

