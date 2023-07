„3nach9“-Moderator Giovanni di Lorenzo wird heute im TV hypnotisiert

Anzeige

Eine Neuheit in der Talkshow „3nach9“: Moderator Giovanni di Lorenzo wird in der Sendung am Freitag vor laufender Kamera in Trance versetzt.

In der „3nach9“-Sendung am Freitag ist der prominente Mentalist und Autor Timon Krause zu Gast, der in diesem Jahr etwa in der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ zu sehen war. In der Radio-Bremen-Talkshow versetzt er nun Moderator Giovanni di Lorenzo in eine Art Trance. „Ich bin ein bisschen benebelt“, zitiert der Sender di Lorenzo.

Timon Krause dazu: „Hypnose hat viel mit kreativem Denken und mit assoziativem Denken zu tun. Und ganz im Gegenteil zu dem, was allgemein angenommen wird, wonach die ‚Schwachen‘ und ‚Dummen‘ gut zu hypnotisieren sind, ist es genau das Gegenteil: Die Menschen, die oftmals eher überdurchschnittlich intelligent sind, sind besser zu hypnotisieren, weil sie diese assoziative Denke mitbringen.“

Alle Gäste bei „3nach9“ am Freitag

Die Sendung wurde vorab aufgezeichnet und läuft am 14. Juli 2023 um 22 Uhr im NDR/Radio Bremen Fernsehen und im HR-Fernsehen. Neben Timon Krause sind folgende Gäste für die Sendung angekündigt: Jochen Busse, Evelyn Burdecki, Bernhard Brink, Susanne Foitzik und Christine Thürmer. Den Ausschnitt, in dem Giovanni di Lorenzo, hypnotisiert wird, kann man bereits jetzt auf YouTube sehen:

