3sat kündigt hochkarätige neue Filmreihe für den August an

Anzeige

Unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ will 3sat Mitte August sechs verschiedene, teils prominent besetzte Filme unterschiedlichster Genres zeigen.

Anzeige

Am 16. August beginnt die Filmreihe bei 3sat mit der französischen Komödie „Monsieur Claude 2“ um 20.15 Uhr. Direkt im Anschluss läuft um 22.25 Uhr das Melodram „In den Gängen“ von Regisseur Thomas Stuber („Die stillen Trabanten„). Die Hauptrollen in dieser Großmarktromanze spielen Sandra Hüller, Peter Kurth und Franz Rogowski, der mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde.

3sat präsentiert neuen Film der „Ziemlich beste Freunde“-Schöpfer

Für den 17. August kündigt der Sender die deutsche Free-TV-Premiere von „Alles außer gewöhnlich“ um 20.15 Uhr an. Dabei handelt es sich um eine Sozialkomödie der beiden Macher des Erfolgsfilms „Ziemlich beste Freunde“. Im Anschluss läuft dann das Drama „Ich, Daniel Blake“ des berühmten Regisseurs Ken Loach, der erst in diesem Jahr einen neuen Film in Cannes präsentiert hat.

Mit „Sorry We Missed You“ zeigt 3sat am 18. August um 20.15 Uhr gleich noch einen weiteren Film des Regisseurs. In dem Sozialdrama geht es um den harten Alltag eines Paketlieferanten. Im Anschluss will 3sat seine Filmreihe mit der Actionkomödie „Ein Mordsteam“ abrunden, in der Omar Sy als unkonventioneller Vorstadtpolizist zu sehen ist, wie man der Programmankündigung entnehmen kann. Neben der linearen Ausstrahlung sollen alle Filme für begrenzte Zeit auch in der Mediathek verfügbar sein, kündigte der Sender an.

TV-Programm kostenlos aufnehmen und in HD herunterladen? Funktioniert ganz einfach mit dem Probe-Abo von Save.TV.

Quelle: 3sat

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.