3sat-Reihe „Traumhafte Bahnstrecken in der Schweiz“ geht weiter – heute Glacier-Express

Der Blick aus dem Zugfenster ist wie fahrendes Kino: Deshalb geht es ab nächstem Montag nahtlos mit der zweiten Staffel der 3sat-Dokureihe „Traumhafte Bahnstrecken der Schweiz“ weiter. Zuvor läuft heute aber noch eine Fahrt mit dem Glacier Express – dem langsamsten Schnellzugs der Welt.

Vom Matterhorn bis ins Engadin nimmt der Zug seine Gäste – und heute auch das 3sat-Publikum – mit auf eine unvergessliche Reise quer durch die Schweiz. Abfahrt ist um 20.15 Uhr. Nachdem der Zug das weltberühmte Landwasserviadukt zwischen Chur und Filisur (siehe Foto) überquert hat, trefft das Filmteam in Samedan Armin Brügger und seine Kollegen vom „Club 1899“. Mit viel Liebe und Leidenschaft restaurieren die Herren historische Lokomotiven und Eisenbahnen. Wenig später endet die Fahrt des „Glacier Express“ am Bahnhof in St. Moritz.

Direkt im Anschluss geht es ab 21.06 Uhr in einem Film von Donat Hofer dann auch noch vom Dreiseenland durch das Lavaux bis nach Genf. Bei den beiden Folgen handelt es sich wohlgemerkt um Wiederholungen. Neue Folgen der 3sat-Dokureihe starten aber schon nächste Woche.

Vier neue „traumhafte Bahnstrecken der Schweiz“ ab 11. Oktober

Jungfraubahn vor der Eiger Nordwand; © ZDF/SRF/Mediafisch

Auch die zweite Staffel der Reihe „Traumhafte Bahnstrecken in der Schweiz“ stellt ab 11. Oktober außergewöhnliche Bahnstrecken und Züge der Schweiz vor. Als erstes geht es „Im Bernina Express von St. Moritz nach Tirano“ (11. Oktober, 20.15 Uhr). Mehr als 110 Jahre alt ist die Verbindung von St. Moritz über den Berninapass nach Tirano. Von Anfang an als Touristenbahn gebaut, begeistert die landschaftlich abwechslungsreiche Strecke die Passagiere bis heute. Sie ist mit einer Steigung von 70 Promille die steilste Eisenbahn der Welt ohne Zahnrad. Vorbei an Bergen, Gletschern und Seen klettert der Zug bis auf 2253 Meter – und ist eine der spektakulärsten Alpenquerungen auf Schienen.

Weiter geht die Reise um 21.05 Uhr „Im Centovalli Express von Locarno nach Domodossola“ über 83 Brücken und durch 34 Tunnel. Der dritte Teil der Reihe, am Montag, den 18. Oktober, 20.15 Uhr, führt „Im Voralpen-Express von St. Gallen nach Luzern“. Im vierten und letzten Teil geht es um 21.05 Uhr „Von Luzern über Interlaken aufs Jungfraujoch“.

Von Luzern führt die Zentralbahn vorbei an türkisfarbenen Seen und schäumenden Wasserfällen nach Interlaken. Mit der Jungfraubahn (Foto) geht es über Grindelwald vorbei an zerklüfteten Bergen und der Eiger Nordwand hinauf zum Jungfraujoch. Der Zielbahnhof auf dem Jungfraujoch ist mit 3454 Metern über dem Meeresspiegel der höchstgelegene Bahnhof Europas. Die atemberaubende Aussicht auf den Aletschgletscher ist der krönende Abschluss dieser Zugreise.

Quelle: 3sat