50 Jahre ABBA: Jubiläumsrückschau zum ESC heute im Free-TV

Vor 50 Jahren gewann ABBA den ESC in Brighton und wurde zum Welterfolg. Nun steht der Eurovision Song Contest 2024 in Schweden an – ein großes Jubiläum.

Pünktlich zum ESC 2024 in Schweden feiert der legendäre ABBA-Song „Waterloo“ sein Jubiläum. Er begründete 1974 die Weltkarriere des schwedischen Viergespanns. Die Doku beleuchtet das Geheimnis des Schwedenpop. Wie erklärt sich der gigantische Erfolg schwedischer Musik? Und inwiefern stehen hinter und über allem immer ABBA und „Waterloo“? Die Doku „50 Jahre Waterloo – ABBA und die Geburtsstunde des Schwedenpop“ sendet Vox heute um 20.15 Uhr.

Mit „Waterloo“ fing alles an

©RTL / Maxi Media – Nanne Grönvall mit ihrem Sohn Peter

Mit dem Gewinn des Eurovision Song Contest 1974 in Brighton begann der Aufstieg von ABBA zu einer der größten Popbands der Geschichte. Popmusik made in Schweden ist in den vergangenen fünfzig Jahren so erfolgreich wie kaum eine andere auf der Welt. Jenseits berühmter schwedischer Künstler wie ABBA, Roxette, Ace of Base oder AVICII ziehen Schweden hinter den Kulissen der Musikwelt die Strippen. Schwedische Produzenten schneidern internationalen Weltstars Hits auf den Leib: Von den Backstreet Boys und Britney Spears über Coldplay und Katy Perry bis zu The Weeknd und Taylor Swift. In der Doku „50 Jahre Waterloo – ABBA und die Geburtsstunde des Schwedenpop“ kommen sowohl die „ABBAs“ als auch Familie, Freunde, Weggefährten und Fans aller Generationen zu Wort. Daneben fügen auch schwedische Stars und Musik-Produzenten, Szene-Kenner und Musik-Fachleute ihre Sichtweise hinzu.

ABBA beleuchtet von allen Seiten

©RTL / Maxi Media – Musik-Produzent Andreas Carlsson spricht über seine Erfolgsgeheimnisse

Erstmals in einer deutschen Fernsehdoku sprechen zwei „ABBA-Kinder“: Peter Grönvall (1963) und Ludvig Andersson (1982), die Söhne von Benny! ABBAs Studiogitarrist Janne Schaffer spielt die Gitarre, mit der er „Waterloo“ aufnahm. Er erzählt aus erster Hand von der Arbeit mit ABBA und den Studio-Tricks der Songschreiber-Legenden. Der deutsche Autor und ABBA-Kenner Jürgen Winzer liefert unterhaltsame Expertisen. Der schwedische Journalist Jan Gradvall gilt als bester Kenner der schwedischen Musikszene und hat persönliche Kontakte zu ABBA und Hitproduzent Max Martin.

Ulf Ekberg, der Kopf von Ace of Base, zeigt, wie der Schwedenpop in den 90er-Jahren geschickt zwischen Eurodance und Pop neuartige Hits generiert – und warum manchmal auch ein dummer Zufall Weltkarrieren begründet. Mit der langjährigen Roxette-Vertrauten und Musik-Managerin Marie Dimberg liefert die heute wichtigste Frau der schwedischen Musik-Industrie Insider-Infos. Und mit Andreas Carlsson lüftet einer der erfolgreichsten schwedischen Musik-Produzenten, Hit-Schreiber für Britney Spears und Katy Perry, bei einem Besuch der legendären ehemaligen „Cheiron“-Studios in Stockholm das Geheimnis der Macher des modernen Schwedenpop.