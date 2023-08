An Bord der „Polarstern“: TV-Team begleitet neue Arktis-Expedition

Anzeige

Ein Fernsehteam begleitet eine neue Arktis-Expedition des Alfred-Wegener-Instituts (AWI). Das Forscherteam um Expeditionsleiterin Antje Boetius will die Auswirkungen des Meereis-Rückgangs auf das Ozeansystem erkunden und erforschen, wie sich der Kreislauf des Lebens in der Arktis verändert.

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) ist laut Mitteilung vom Mittwoch mit an Bord und dokumentiert in Zusammenarbeit mit UFA Documentary die zweimonatige Expedition – und zwar für das Erste und die ARD-Mediathek. Die Fahrt wird vom AWI aus Bremerhaven organisiert. Mit dabei auf dem Forschungsschiff „Polarstern“ ist auch die Wissenschaftsfotografin Esther Horvath.

„Auf meiner 50. Internationalen Tiefseeexpedition geht es darum, an Orte im Arktischen Ozean wiederzukehren, die eine Art zweite Heimat geworden sind“, sagte Boetius, die zugleich Direktorin des AWI ist. „Seit meiner ersten Expedition ins Eis vor 30 Jahren will ich wissen, wie das Leben in einem eisbedeckten Ozean funktioniert, bis unten in die Tiefsee. Die Arktis ist einer der Hotspots des Klimawandels, das schrumpfende Meereis verändert diesen einzigartigen Lebensraum schnell. Wir wollen dokumentieren, ob und wie sich die Lebewesen des arktischen Ozeans anpassen.“

Doku über Polarstern-Expedition „ArcWatch“ läuft voraussichtlich im Weihnachtsprogramm

Der NDR erhofft sich „bildgewaltige Eindrücke und die Erkenntnisse wissenschaftlicher Forschung“, so die Leiterin Programmbereich Gesellschaft, Juliane von Schwerin. „Die Reise verspricht einmalige Einblicke in ein Ökosystem, dessen Entwicklung für uns alle elementare Bedeutung hat.“

Die Expedition „ArcWatch“ ist die Fortsetzung der „IceArc“-Expedition (2012). Dabei wird die Biologie, Chemie und Physik des Meereises mittels einer Reihe bewährter und neuer Technologien analysiert. Die Expedition endet voraussichtlich am 1. Oktober. Die Dokumentation soll als Reihe in der ARD-Mediathek und im Weihnachtsprogramm des Ersten ausgestrahlt werden.

