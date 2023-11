Wo die ATP-Finals mit Alexander Zverev ab heute live im TV zu sehen sind

Anzeige

Alexander Zverev peilt bei den ATP-Finals seinen dritten Titel an: Im Free-TV gibt es die Spiele des Olympiasiegers aus Turin dabei nicht zu sehen.

Die ATP-Finals der acht besten Tennisprofis sind auch in diesem Jahr live nur beim Bezahlsender Sky zu sehen. Der Pay-TV-Anbieter überträgt von Sonntag an täglich bis zum Finaltag am 19. November aus Turin. Als Experte ist Ex-Profi Patrik Kühnen dabei.

Alexander Zverev geht als Außenseiter in den Saisonabschluss. Der Olympiasieger bekommt es in seiner Vorrundengruppe mit Wimbledonsieger Carlos Alcaraz aus Spanien sowie den beiden Russen Daniil Medwedew und Andrei Rubljow zu tun. Sein erstes Spiel bestreitet Zverev am Montag um 14.30 Uhr gegen Alcaraz.

Titelverteidiger Novak Djokovic trifft in seinem Auftaktspiel diesen Sonntag ab 21 Uhr auf den von Boris Becker trainierten Holger Rune. Eröffnet werden die ATP-Finals zuvor (14.30 Uhr) vom Italiener Jannik Sinner und Stefanos Tsitsipas aus Griechenland.

Erstmalig wird Sky bei den ATP Finals 2023 auch eine Tennis-Übertragung speziell für Kinder und Familien produzieren und damit speziell diesen Zuschauern eine frische und unkonventionelle Übertragung in die Wohnzimmer bringen. Die Kids Reporter Lilly (13) und Carl-Niko (13) werden beim Halbfinale am 18. November live gemeinsam mit dem Sky Kommentator Paul Häuser kommentieren.

Die TV-Übertragungen der ATP Finals 2023 live auf Sky Sport Tennis:

Sonntag, 12.11., bis Donnerstag, 16.11, jeweils ab 14.15 Uhr

Freitag, 17.11., ab 14.30 Uhr

Samstag, 18.11., ab 12.00 Uhr (1. Doppelhalbfinale), ab 14.15 Uhr (1. Einzel-Halbfinale), ab 18:30 Uhr (2. Doppelhalbfinale) und ab 20.45 Uhr (2. Einzel-Halbfinale) / Sky Next Generation ab 14 Uhr auf Sky Sport 1

Sonntag, 19.11., ab 15 Uhr (Einzel- und Doppelfinale)

(dpa/bey)