Bild TV: Neue Pläne für das Sportprogramm

Bild und der Video-Vermarkter Visoon haben bei den Screenforce Days ihre neuen Pläne für das Sportprogramm von Bild TV rund um Handball, Fußball und Basketball geteilt.

Bild TV will in Kooperation mit dem Sportstreaming-Dienst Dyn Media ab dem 27. August immer sonntags ab 15 Uhr ein Top-Spiel der Handball-Bundesliga live und exklusiv im Free-TV zeigen. Das teilte Bild am Dienstag mit. Ab dem 1. Oktober soll sonntags zusätzlich ab 17 Uhr ein Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga folgen. Vor den Live-Spielen übernimmt Bild TV jeweils die Vorberichte von Dyn, hieß es am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Für den 13. August kündigt Bild TV außerdem den Start des neuen fußballfreien Sporttalks „Halleluja!“ an. Darin sollen Valentina Maceri und Carli Underberg (Bild oben) immer sonntags ab 13.30 Uhr über die Top-Spiele des Spieltages sprechen. In „Halleluja! Highlights – Best of Basketball und Handball“ sollen um 13 Uhr außerdem die wichtigsten Highlights aus beiden Bundesligen gezeigt werden. Zuvor zeigt Bild an seinem selbsterklärten „Super-Sonntag“ die „Lage der Liga“ um 9 Uhr, „InTornational“ ab 10 Uhr sowie „Reif ist Live – Best of der Woche“ ab 11 Uhr.

