„Blow Up“: RTL sondert neue Luftballon-Show bei RTLup aus

Sie ist noch nicht einmal gestartet, da wird die neue RTL-Show „Blow up“ schon ins Spartenprogramm zu RTLup abgeschoben und dort noch nicht einmal zur Prime Time gesendet.

Es ist schon ein Flop, bevor überhaupt die Premiere stattfinden konnte. DIGITAL FERNSEHEN berichtete bereits, wie sich RTL für „Blow up“ beim Konzept eines niederländischen Unterhaltungsformates bediente. Produziert wurde das Ganze in vier Teilen. Ursprünglich war einmal die Ausstrahlung im RTL-Hauptprogramm angedacht. Doch nun wurde „Blow Up“ zu RTLup abgeschoben und wird dort fast schon klammheimlich im Vormittagsprogramm versendet anstatt zur abendlichen Prime Time.

Beginnend heute, am 26. Dezember, zeigt RTLup jeden Tag um 10 Uhr bis einschließlich zum 29. Dezember je eine der vier Show-Episoden. Gemessen an den bereits im Sommer 2022 zu geringen Einschaltquoten des RTL-Formats „Die deutsche Luftballonmeisterschaft“ scheint dieser stiefmütterliche Umgang mit „Blow up“ kaum verwunderlich. Fraglich ist da eher, warum die Show überhaupt eingekauft und produziert wurde.

©RTL / Julia Feldhagen – Kandidat Tobias zeigt bei „Blow up“, was er mit Luftballons alles anstellen kann

„Blow up“ ab heute um 10 Uhr

Bei „Blow up“ geht es um Luftballons. Genauer gesagt, geht es um die besten Ballonkünstler in Deutschland. Acht Kandidatinnen und Kandidaten sollen hier ihre Kreativität beweisen. Die Moderation übernimmt Jan Köppen. Die „Dschungelcamp“-Moderatorin Sonja Zietlow ist ebenfalls zum Start mit dabei. Zur Bewertung der Ergebnisse ist der professionelle Ballonkünstler Guido Verhoef aus den Niederlanden vor Ort anwesend.

Die erste Episode heute am 26. Dezember auf RTLup steht unter dem Motto „Dschungel“. In der zweiten Folge am 27. Dezember steht dann die Kindheit im Vordergrund. Am 28. Dezember sollen die Ballon-Kreationen schließlich in Bewegung gesetzt werden. Und in der finalen Folge am 29. Dezember dreht sich alles um „Fashion“.

Quelle: RTL