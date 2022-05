Böhmermann verabschiedet sich heute in die Sommerpause

Anzeige

Das „ZDF Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann (41) geht an diesem Freitag (27.5.) in die Sommerpause. Das ist etwa drei Wochen später als letztes Jahr.

Das Format, das schon ab 20.00 Uhr online ist und dann um 23.00 Uhr im Zweiten linear ausgestrahlt wird, sieht sich als „Late-Night-Show kombiniert mit journalistischer Recherche“. In den letzten Wochen war die Gesellschaftssatire immer wieder Gesprächsthema, etwa weil sie Machenschaften des Influencers und Geschäftsmanns Fynn Kliemann aufdeckte.

Böhmermann-Fans bekommen den Satiriker aber auch im Sommer auf dem Bildschirm mit frischer TV-Ware zu sehen. Bei ZDFneo soll es ab Juli neue Folgen der Kochsendung „Böhmi brutzelt“ geben, in denen der Moderator mit Promis kocht und redet.

Das stets vor Böhmermann laufende Satireformat „heute-show“ geht übrigens erst im Juni in die Sommerpause. Nach der Ausgabe vom 10. Juni folge am 17. Juni (22.30 Uhr) ein „heute-show spezial“, teilte ein ZDF-Sprecher mit. Am 24. Juni und 1. Juli soll dann auf dem „heute-show“-Sendeplatz das neue Format „Comedy for Future“ zu sehen sein.

Text: dpa/ Redaktion: JN

Bildquelle: Jan_Boehmermann_ZDF_Magazin_royale1: © ZDF/Jens Koch