BR: Hochrechnungen zur Bayern-Wahl in TV und Radio

Die Wahl in Bayern interessiert an diesem Sonntag nicht nur die Bevölkerung des blau-weißen Freistaats. Die Umfassende BR-Berichterstattung am und nach dem Wahltag hier im Überblick.

Am heutigen Sonntag, 8. Oktober und danach berichtet der Bayerische Rundfunk über die Landtagswahl in zahlreichen Sendungen im BR Fernsehen und in seinen Hörfunkwellen sowie online. BR24 informiert im Web, in der App und in den Sozialen Medien umfassend über die Landtagswahl und deren Ausgang – in Analysen, im Liveblock und im Livestream – auch am Tag danach. Und BR Text, der Videotext des Bayerischen Rundfunks, hält auf den Seiten 800 ff. aktuelle Informationen zur Wahl bereit.

Die Bayern-Wahl im BR Fernsehen

Sonntag, 8. Oktober 2023

17.15 BR24 Wahl – Die Entscheidung

Prognosen, Hochrechnungen und Interviews

Live aus dem Landtag in München und aus allen bayerischen Regionen

Moderation: Ursula Heller

Wahlanalysen: Andreas Bachmann

Interviews: Birgit Kappel, Achim Wendler

18.30 BR24

18.45 BR24 Wahl – Die Entscheidung

Hochrechnungen, Interviews und Analysen

Live aus dem Landtag in München

Erste Trends aus allen bayerischen Regionen

Moderation: Ursula Heller

Wahlanalysen: Andreas Bachmann

19.45 BR24 Wahl – Die Entscheidung in Ihrer Region

Die Trends aus Franken und dem Süden

Moderation: Julia Büchler, Sandra Rieß

20.00 Tagesschau 20.20 Der Sonntags-Stammtisch

21.25 BR24 Wahl – Die Entscheidung in Ihrer Region

Erste Ergebnisse aus Franken und dem Süden

Moderation: Julia Büchler, Sandra Rieß

21.50 BR24

22.15 BR24 Wahl – Die Diskussion

Moderation: Christian Nitsche, Ursula Heller

23.05 BR24 Wahl – Die Entscheidung in Ihrer Region

Die Ergebnisse aus Franken und dem Süden

Moderation: Julia Büchler, Sandra Rieß

23.35 BR24 Wahl – Die Entscheidung

Die Wahlnacht im Maximilianeum

Reportagen, Analysen und die Ergebnisse aus allen Stimmkreisen

Moderation: Ursula Heller, Wahlanalysen: Andreas Bachmann

Montag, 9. Oktober 2023

8.55 – 13.50 BR Fernsehen

BR24 Wahl – Der Tag danach

Live von den Sitzungen und Pressekonferenzen der Parteien. Analysen mit BR-Korrespondenten in München und Berlin, Politikexperten und den Meinungsforschern von infratest dimap

Moderation: Andreas Bachmann

Sendungen in BR24 Radio

In BR24 Radio gibt es am Sonntag, 8.Oktober, eine Sondersendung zur Wahl von 18.00 bis 24.00 Uhr. Darin Hochrechnungen, Interviews mit Politikern und Analysen zu den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. BR24 Radio blickt in die verschiedenen Regionen Bayerns und liefert Ergebnisse aus allen Regierungsbezirken. Hörerinnen und Hörer können zwischen 21.00 und 22.00 Uhr bei BR24 anrufen und mitteilen, was sie über den Wahlausgang denken (Telefonnummer 0800 80 80 789).

Am Montag, 9.Oktober, dem Tag nach der Wahl, wird BR24 Radio die Wahlergebnisse umfangreich analysieren. Von 06.00 Uhr bis 09.00 Uhr sind die Landtagswahlen das prägende Thema des Tages. Weitere Sondersendungen sind um 12.00 Uhr und 17.00 Uhr geplant.