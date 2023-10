„B:Real“ bei RTLZwei: 100 neue Folgen mit Kader Loth und Co. ab heute

Anzeige

RTLZwei spendiert der Reality-Soap „B:Real“ eine neue Staffel: Ab Montag werden die 100 neuen Folgen ausgestrahlt.

Unter dem Motto „Echte Promis, echtes Leben“ begleitet „B:Real“ auch in der zweiten Staffel wieder eine Schar Reality-Sternchen durch ihren Alltag. Die Protagonistinnen und Protagonisten der Serie sind dabei unter anderem Kader Loth, Micaela Schäfer, Gina-Lisa Lohfink und Eric Sindermann. Am 12. Juni ging das Format erstmals auf Sendung (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

„B:Real“ Staffel 2 ab Montag bei RTLZwei

Die 100 neuen Folgen von „B:Real“ laufen ab dem 2. Oktober von Montag bis Freitag um 17.05 Uhr bei RTLZwei. Nach Ausstrahlung kann man jede Folge 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ streamen.

Die Handlung des Staffelauftakts kündigt der Sender folgendermaßen an: „Die deutsche Reality-Szene hat sich für den Sommer in Berlin versammelt und das Wiedersehen verläuft alles andere als entspannt. Melody boykottiert das JAM-FM-Sommerfest, ein mysteriöser Verführer drängt in die Mädels-WG und neue Gesichter sorgen für frischen Wind in der Clique.“

