Bundesliga auf Sky: Ausweitung der Berichterstattung geplant

Dass das Programm von Sky Sport News zeitnah vor einer Reform steht, berichtete DIGITAL FERNSEHEN bereits vor knapp drei Wochen. Nun konkretisierte Sky Sportchef Charly Classen die Pläne mit Verweis auf die Vereine der Bundesliga:

Auch zwischen den Spieltagen sollen Fußball-Fans bei Sky in Zukunft mehr von der Bundesliga sehen. Der Pay-TV-Anbieter überträgt die Erstliga-Spiele am Samstag live sowie alle Zweitliga-Partien. Während der Woche berichtet er über den ebenfalls kostenpflichtigen Sender Sky Sport News und zeigt Videos auf seiner Internetseite sport.sky.de. Der Sport-Chef hat nun einen Wunsch an die Bundesliga-Vereine, um das Angebot signifikant auszuweiten.

Sky-Sportchef Charly Classen. Foto: Sky Deutschland

Sky-Sportchef Classen: Bundesliga-Vereine sollen mehr Transparenz zulassen

Sky will seine Berichterstattung über die Fußball-Bundesliga zwischen den Spieltagen ausbauen. „Wir möchten auch gerne unter der Woche mehr über die Bundesliga berichten“, sagte Sportchef Charly Classen der Deutschen Presse-Agentur. Dafür sei allerdings die Hilfe der Clubs notwendig. „Es wäre schön, wenn es da mehr Offenheit und Flexibilität gäbe“, sagte er und berichtete über die bisherigen Erfahrungen: „Die Tür geht langsam auf.“

Bereits sein Vorgänger Roman Steuer hatte für mehr Interviews während der Woche plädiert und die Konkurrenz durch das club-eigene TV einiger Fußball-Bundesligisten beklagt. Claasen sieht bei mehr Berichten bei Sky auch Vorteile für die Vereine. „Ich würde mir wünschen, dass alle etwas mehr Mut hätten“, sagte der Sportchef: „Dann könnten wir den Sport noch besser transportieren.“ (dpa/bey)

Bildquelle: Bundesliga: © Michael Stifter - stock.adobe.com