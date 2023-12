Bundesliga-Sky: Nachholspiel Bayern München – Union Berlin fix

Das Winter-Wetter in und um München machte Bayern und Union bekanntlich am Wochenende einen Strich durch die Rechnung – nun steht der Termin fürs Nachholspiel aber fest.

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Union Berlin ist für Mittwoch, 24. Januar (20.30 Uhr/live bei Sky), neu angesetzt. Die Begegnung des 13. Spieltags war ursprünglich für den vergangenen Samstag terminiert. Sie konnte, wie erwähnt, jedoch aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen und der damit verbundenen Sicherheitsrisiken rund um das Stadion nicht stattfinden.

Da vor Weihnachten beide Klubs noch in der Champions League und einer Englischen Woche in der Bundesliga gefragt sind, konnte in den nächsten zwei Wochen kein Ausweichtermin gefunden werden. Aus freien Stücken verzichtete man offenbar auf eine ganz kurzfristige Neu-Ansetzung in der bereits laufenden Woche. Obwohl beide Klubs nicht mehr im Pokal vertreten sind, sollte hier, wie man annehmen könnte, ein Interessenskonflikt zwischen DFB un DFL vermieden werden.

Ab Ende Januar wird die Tabelle – keine weiteren Spielausfälle vorausgesetzt – dann wieder begradigt sein.

