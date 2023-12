Bundesliga: Sat.1 nutzt Sky-Signal und Personal bei TV-Übertragung BVB – Mainz

Fußball-Fans können zum Abschluss des Jahres zwei Bundesliga-Spiele im Free-TV bei Sat.1 sehen. Dabei gibt es teilweise ungewohntes Personal.

Der frei zu empfangende TV-Sender Sat.1 wird am vorletzten Spieltag der Hinrunde die Bundesliga-Partie von Borussia Dortmund gegen Mainz 05 übertragen und dabei Personal des Pay-TV-Anbieters Sky einsetzen. Im Gegensatz zum Free-TV-Spiel diesen Sonntag, das von DAZN kommt (Anm.: Bayern – Stuttgart), jedoch ohne das eigene Team. Denn neben Wolff-Christoph Fuss, der bei allen Bundesligaspielen von Sat.1 kommentiert, kommen auch Sky-Moderatorin Britta Hofmann sowie die Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer beim Free-TV-Sender zum Einsatz. Das gaben die Sender am Donnerstag bekannt.

Didi Hamann, Britta Hofmann und Erik Meijer im Bundesliga-Paralleleinsatz bei Sky und Sat.1

Meijer war bereits 2022 einmal im Paralleleinsatz bei beiden Sendern (DF-Bericht hierzu), Hofmann und Hamann hingegen nicht. Bei Sky selbst kommentiert Martin Groß und Yannick Erkenbrecher ist der Field Reporter und führt die Interviews. Das Spiel wird auch Bestandteil der Original Sky Konferenz sein, in der Frank Buschmann die Partie kommentiert.

Das „ran„-Fußball-Team um Andrea Kaiser, Matthias Opdenhövel, Wolff Fuss und Matthias Killing ist lediglich mit Ausnahme von Fuss lediglich am Sonntagim Einsatz. Foto: Boris Breuer, Bildquelle: SAT.1

Sat.1 überträgt die Partie am 19. Dezember aufgrund einer Sublizenz von Sky, der ebenfalls live berichtet. Die Vereinbarung enthält eine weitere Begegnung in der Rückrunde. Welche das ist, steht bislang nicht fest. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Live-Rechte an den Bundesliga-Spielen in der Woche und am Samstag erworben.

Mit Material der dpa