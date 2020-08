Bundesliga: Spielplan für Saison 2020/21

Anzeige

Am 18. September starten Bundesliga und 2. Bundesliga in die Saison 2020/21. Soeben hat die DFL die Spielpläne veröffentlicht. Dem Auftakt könnte die Champions League in die Quere kommen.

Eigentlich gebührt der Saisonauftakt dem amtierenden Deutschen Meister, deshalb würde der FC Bayern am Freitag, 18. September, gegen Schalke 04 antreten. Doch durch die coronabedingten Verschiebungen der Champions League findet deren Finale erst am 23. August statt – Sollte Bayern München das Finale erreichen, bliebe wenig Vorbereitungszeit für die Bundesliga.

Deshalb erhält der Club für diesen Fall eine kleine Schonfrist: Die Partie liefe dann am Montag, 21. September. Insofern würde die Saison freitags mit der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach beginnen.

In der 2. Bundesliga finden zum Auftakt der kommenden Spielzeit am 18. September zwei Begegnungen statt: Der Hamburger SV erwartet Fortuna Düsseldorf, der SSV Jahn Regensburg trifft auf den 1. FC Nürnberg. Anstoß ist jeweils um 18.30 Uhr.

Die kompletten Spielpläne der Bundesliga und 2. Bundesliga gibt es über den entsprechenden Link.

Rahmenkalender Saison 2020/21

Zuletzt hatte die Deutsche Fußball Liga schon einen Rahmenterminkalender mit dem Eckdaten zur Saison herausgegeben.

Neben dem 1. Spieltag für Bundesliga und 2. Bundesliga – je 18. bis 21. September – wurde der 34. Spieltag festgelegt: 22. Mai 2021 für die Bundesliga und 23. Mai für die 2. Bundesliga. Der Supercup zwischen dem Deutschen Meister FC Bayern und Vizemeister Dortmund läuft am 30. September.

Nach dem 13. Spieltag vom 18. bis 21. Dezember geht es für die Fußballclubs in die Winterpause. Jedoch nur für diejenigen, die dann nicht mehr im Pokal vertreten sind, in dem am 22. und 23. Dezember noch die Zweite Runde über die Bühne geht.

Schon kurz nach Neujahr geht es dann zurück auf den Platz: Der 14. Spieltag läuft vom 2 bis 4. Januar 2021.