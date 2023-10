Carlo von Tiedemann wird 80: NDR würdigt TV-Legende mit einem Film

Anzeige

NDR-Urgestein Carlo von Tiedemann feiert im Oktober seinen 80. Geburtstag. Ein neuer NDR-Film blickt auf seine bewegte Karriere.

„Arbeit als solches habe ich nie als Arbeit kennengelernt. Ich habe wirklich immer nur Spaß“, zitiert der NDR Carlo von Tiedemann. Am 20. Oktober wird der Kultmoderator 80 Jahre alt. Bereits am 14. Oktober will der NDR im Fernsehen um 20.15 Uhr dem Geburtstagsfilm „Sensationell und schönes Arbeiten!“ von Susanne Gliffe ausstrahlen.

In dem Film kommen laut NDR von Tiedemanns Familie sowie verschiedene Wegbegleiter zu Wort. Unter anderem sind Mike Krüger, Bettine Tietjen, Peter Maffay, Olivia Jones und Dagmar Berghoff mit dabei.

Carlo von Tiedemann wurde dem Publikum insbesondere durch die Sendung „Die aktuelle Schaubude“ bekannt. Zudem kennt man den Moderator aus Sendungen wie „Der NDR Quiz Show“, „Carlo tauscht…“, „Carlo und Wigald auf Kur“ oder auch „Carlos Koch-Chaos“.

Quelle: NDR