„Carolin Kebekus Show“: Start der neuen Staffel heute im Free TV

Die „Carolin Kebekus Show“ geht heute in eine neue Staffel mit Moderator Steven Gätjen als Gast. In späteren Folgen sind noch Katrin Bauerfeind oder Tim Mälzer eingeladen.

Heute, am 2. November, startet die neue Staffel der „Carolin Kebekus Show“. In sieben Folgen ist es wieder das Anliegen der Komikerin und TV-Produzentin, gesellschaftlich relevante Themen auf witzige und auch bissige Art zu behandeln: von Alkohol und Therapie über Schwangerschaft und Schönheitsdruck bis zu den aktuellen Tiktok-Trends. Der jährliche Weihnachtswahnsinn steht im Programm von Kebekus ebenfalls schon vor der Tür.

Viele Gäste von Katrin Bauerfeind bis Tim Mälzer

Für die neue Staffel wurden diverse deutsche Promis in die „Carolin Kebekus Show“ eingeladen. Auf der Liste stehen Katrin Bauerfeind, Tim Mälzer, Hazel Brugger, Steven Gätjen und Edin Hasanovic. Neben der klassischen Stand-up-Comedy stellt Kebekus ihre Gäste in der Sendung auch vor weitere Aufgaben wie kuriose Gesangseinlagen oder schräge Spiele. Wie Kebekus es selbst in ihrem Soloprogramm macht, soll es aber auch gemeinsam um eine ernsthafte Betrachtung zeitgenössischer Phänomene gehen. In der ersten Show, heute am Donnerstag, wird Moderator Steven Gätjen als Gast begrüßt.

Die „Carolin Kebekus Show“ heute Abend im Ersten

Ab heute ist die „Carolin Kebekus Show“ sieben Mal in Folge immer am Donnerstagabend um 22.50 Uhr im Ersten und ab 20.15 Uhr in der ARD-Mediathek zu sehen. Die Episoden werden freitags um 20.15 Uhr bei ARD One und am Montagabend im WDR Fernsehen wiederholt. Alle Folgen bleiben ganzjährig in der ARD-Mediathek, unter @dckshow bei Instagram und bei TikTok.

Quelle: WDR