Comedy und Kabarett im BR-Feiertagsprogramm

Zwischen Weihnachten und Dreikönigstag wird es beißend-lustig im BR-Fernsehen und bei Bayern 2. Das Programm reicht von Bühnenshow über Sketch-Comedy bis zum Jahresrückblick.

Eine Auswahl der Programmpunkte gibt es hier:

BR-Fernsehen

Donnerstag, 26. Dezember 2019, 22.15 Uhr

Montag, 30. Dezember 2019, 22.00 Uhr

Bestes Kabarett! …aus 20 Jahren Bayerischer Kabarettpreis – Teil 1 und 2

Seit 1999 wird der Bayerische Kabarettpreis vom BR und vom Münchner Lustspielhaus an deutschsprachige Kabarettisten verliehen. In der zweiteiligen Rückschau auf 20 Jahre kommen unter anderem Willy Astor, Günter Grünwald, Josef Hader, Monika Gruber, Helmut Schleich, Martina Schwarzmann, Georg Schramm und Olaf Schubert zu Wort.

BR Mediathek: Teil 1 nach der Ausstrahlung; Teil 2 vorab ab Freitag, 27.12., für 12 Monate

Freitag, 27. Dezember 2019, 22.10 Uhr

Grünwald Freitagscomedy – Zwischen den Jahren

In dieser „Freitagscomedy“ zeigt Günter Grünwald die ganze Palette des hiesigen Feiertagswahnsinns. Sein Gast Rick Kavanian will beweisen, wie selbst aus Spritzgebäck Spitzenhumor wird, und Harry G. gerät in eine original bayerische Verkehrskontrolle. Hausmeister Bamberger und Außenreporterin Veronika Bergmann stellen sehr spezielle Bräuche vor, und Sternekoch Joe Waschl wird zum komisch-kulinarischen Wegweiser.

BR Mediathek: vorab ab Freitag, 27.12., für 12 Monate

Montag, 30. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Django Asül: Rückspiegel 2019 (Satirischer Jahresrückblick)

Wer nach vorne fährt, sollte den Blick nach hinten nicht vergessen. Das lernt man schon in der ersten Fahrstunde. Was in der räumlichen Dimension angebracht ist, kann also für die zeitliche Dimension nicht schlecht sein. Und so hat sich das vergangene Jahr einen eigenen Rückspiegel redlich verdient!

BR Mediathek: vorab ab Freitag, 27.12., für 12 Monate

Dienstag, 31. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Heißmann + Rassau: Die lustige Witwe

Die Comödie Fürth hat den Operettenklassiker von Franz Lehár mit spektakulären Salon- und Tanzszenen neu inszeniert. Das Orchester von Thilo Wolf sorgt für den typischen Big-Band-Sound mit den Ohrwürmern von einst. Mit Volker Heißmann, Martin Rassau, Bernhard Ottinger, Kerstin Ibald u. a.

BR Mediathek: vorab ab Freitag, 27.12., für 12 Monate

Mittwoch, 1. Januar 2020, 20.15 Uhr

Brettl-Spitzen X – Die Volkssänger-Revue

Die Liebe in all ihren Facetten ist das große Thema dieser Neujahrssendung. Jürgen Kirner präsentiert Volkssänger aus Franken, Niederbayern, München, Österreich und der Oberpfalz. Mit dabei sind unter anderem Schleudergang, Barbara Preis, Tschejefem, das Schleierfall Duo, Marion Schieder, Conny und die Sonntagsfahrer, Ohdraaht & Lumpad und die Couplet-AG. Die Brettl-Spitzen-Musi begleitet wieder alle Solisten.

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung unbegrenzt

Mittwoch, 1. Januar 2020, 22.00 Uhr

Martin Frank – live auf der Bühne (Höhepunkte aus „Es kommt wie’s kommt“ aus dem Münchner Lustspielhaus)

Martin Frank schaut in seinem aktuellen Soloprogramm mit kritischem Blick auf die derzeitige Gesellschaft. Dabei geht es dem 26-Jährigen um Fragen wie: Kann man sich heute auch ohne Bachelor noch auf die Straße trauen? Kann man Karriere machen, auch wenn man schleimtechnisch nicht mit den Schnecken mithalten kann? Ist anonymes Wohnen Fluch oder Segen?

BR Mediathek: vorab ab Freitag, 20.12., für 12 Monate

Donnerstag, 2. Januar 2020, 20.15 Uhr

Monika Gruber: Wahnsinn

Monika Gruber schimpft und grantelt in ihrem sechsten Bühnensoloprogramm „Wahnsinn“ über all das, was sie so aufregt, narrisch macht und berührt. Sie watscht ab, flirtet und versöhnt, sie hält die Fahne des gesunden Menschenverstands hoch in einem Hochgeschwindigkeitsmonolog durch eine immer verrückter werdende Welt.

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung, bis 9.1.2020

Donnerstag, 2. Januar 2020, 22.00 Uhr

Ringlstetter: Das Beste 2019!

Marianne & Michael übernehmen für diese Ringlstetter-Sondersendung die Moderation der bayerischen Personality-Show. Fast 1.500 Sendeminuten wurden dazu gesichtet und ausgewertet. Marianne Hartl übernimmt die Bar und Michael Hartl nimmt am Moderatoren-Schreibtisch Platz. Und Hannes Ringlstetter kommt mit Caro Matzko als Gast in seine eigene Sendung!

BR Mediathek: vorab ab Freitag, 27.12., für 12 Monate

Freitag, 3. Januar 2020, 22.05 Uhr

Günter Grünwald im Deutschen Theater: Deppenmagnet

Mit seinem Soloprogramm „Deppenmagnet“ konnte Kabarettist Günter Grünwald schon viele hunderttausend Zuschauer begeistern. An diesem Abend ist sein Bühnenprogramm erstmalig im BR Fernsehen zu sehen. Ob Dauer-Kochkurse im TV, Tattoos auf jedem Körperteil oder auch zweckentfremdete Abflussreiniger – der rote Faden in seinem Programm ist und bleibt der Irrsinn des alltäglichen Lebens.

BR Mediathek: vorab ab Freitag, 20.12., für 12 Monate

Donnerstag, 9. Januar 2020, 21.00 Uhr

Mama Bavaria spezial – Mit Luise Kinseher

Luise Kinseher blickt als Mama Bavaria zurück auf das erste Jahr ihrer gleichnamigen Sendung, als sie vom Sockel an der Theresienwiese stieg, um ihren Kindern einmal richtig auf den Zahn zu fühlen. Zur Einzelaudienz kamen unter anderem Ilse Aigner (Präsidentin des Bayerischen Landtags), Hubert Aiwanger (Bayerischer Wirtschaftsminister), Katharina Schulze (Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag), Natascha Kohnen (Landesvorsitzende der BayernSPD) oder Helmfried von Lüttichau („Hubert und Staller“).

BR Mediathek: vorab ab Freitag, 27.12., für 12 Monate

Freitag, 10. Januar 2020, 22.05 Uhr

Michl Müller – live auf der Bühne! (Höhepunkte aus „Müller… nicht Shakespeare“)

Scharfsinnig nimmt Michl Müller Aktuelles aus Politik oder Gesellschaft in seinem Programm „Müller…nicht Shakespeare“ aufs Korn, dabei ist der Humor des fränkischen Kabarettisten lebensnah und authentisch. Für den selbsternannten „Dreggsagg“, fränkisch für Schelm, gibt es keine Tabus. Nichts und niemand aus Politik, Boulevard und Gesellschaft ist vor seinem erfrischend respektlosen Mundwerk sicher.

BR Mediathek: vorab ab Freitag, 20.12., für 12 Monate

Hörfunk: Bayern 2

Dienstag, 31. Dezember 2019, 22.05 – 23.50 Uhr

radioSpitzen live vor Ort – Mit Pigor & Eichhorn, Christof Spörk und Anna Manteur

(Aufnahme vom 12. Dezember 2019 im Studio 2 des Münchner Funkhauses)

Im „radioSpitzen Spezial“ zum Jahreswechsel präsentieren die Berliner Salon-Hip-Hopper Pigor & Eichhorn preisgekröntes Musikkabarett – zusammen mit ihren Gästen, dem österreicherischen Ex-„Global Kryner“-Frontman Christof Spörk und der stimmgewaltigen Dresdner Anti-Diva Anna Mateur im Studio 2 des BR Funkhauses.

Im Anschluss online verfügbar über bayern2.de und die Bayern2App