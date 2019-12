„Comedy@Sky“: Witzige Weihnachten mit deutschen Comedians

Das wär doch gelacht! Humorvolle Festtage verbringt Sky mit den Highlights der Comedy-Größen wie unter anderen Helene Bockhorst, Benaissa Lamroubal und Matze Knop.

Weihnachten soll witzig sein bei Sky. Bekannte Comedy-Talente wie Helene Bockhorst, Ingo Appelt und Matze Knop geben im „Comedy@Sky“ die Highlights ihrer Soloprogramme zum Besten.

Jeder Comedian will die Zuschauer in seine eigene Welt entführen: Beispielsweise stellt sich Helene Bockhorst Fragen über psychische Auffälligkeiten und Schwierigkeiten in sozialen Situationen, Ingo Appelt „verappelt“ wieder alles und jeden frei nach seinem Motto „Ganz ohne Sauereien geht`s nicht“ und Matze Knop lädt in einer Doppelfolge ein zur Humor-Revolution gegen schlechte Laune, Streitereien und Melancholie.

Die Comedy-Programme sind noch bis 26. Dezember um 19.10 Uhr und am 27.12. um 18.05 Uhr auf Sky 1, Sky Go und auf Abruf via Sky Ticket und Sky Q zu sehen.

Die Ausstrahlungszeiten der kommenden Soloprogramme im Überblick:

25.12. um 19:15 Uhr: „Comedy@Sky – Helene Bockhorst Live! – Die fabelhafte Welt der Therapie“

26.12. um 19:05 Uhr: „Comedy@Sky – Ingo Appelt Live!“

27.12. um 18:00 Uhr: „Comedy@Sky – Matze Knop Live! – Willkommen in Matzeknopien“ (Zweiteiler)