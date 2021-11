„Costa Concordia“: Neues Sky Original über Schiffskatastrophe

Anzeige

Das neue Sky Original „Costa Concordia – Chronik einer Katastrophe“ wird das Unglück rund um das gleichnamige Schiff beleuchten.

Es ist Nacht. Ein hell erleuchtetes Passagierschiff kreuzt gefährlich nah vor der Küste der kleinen italienischen Insel Giglio. Zu nah und zu schnell. Obwohl es in diesem Gebiet zahlreiche Felsen im Wasser gibt. Es ist der 13. Januar 2012 als die Costa Concordia einen der Felsen rammt. Für 32 Menschen kommt jede Hilfe zu spät. Was genau ging in dieser schicksalhaften Nacht vor sich? Wie konnte es zu dem Unglück kommen? Wie verhielten sich die Mannschaftsmitglieder, wie die Passagiere, die Retter?

Genau zehn Jahre nach dem Unglück rekonstruiert das Sky Original „Costa Concordia – Chronik einer Katastrophe“ anhand der Aufzeichnungen des Voice-Recorders von der Brücke und des offiziellen Funkverkehrs mit der Küstenwache minutiös die dramatischen Stunden nach der Kollision. Mit neuen Zeitzeugen, die sich z.T. bisher nicht vor der Kamera geäußert haben, und neuen Erkenntnissen beleuchtet der Film die Ereignisse dieser Nacht aus verschiedenen Perspektiven und liefert dank aufwändiger Reenactment-Szenen ein umfassendes Bild der Vorgänge an Bord und auf Seiten der Retter und Hilfskräfte.

Im Januar bei Sky

Zu sehen ist der packende 90-minütige Sky Dokumentarfilm, produziert von Zeitsprung Pictures GmbH in Zusammenarbeit mit Rai Documentari und Sky Studios, am 13. Januar exklusiv auf Sky Documentaries und Sky Ticket sowie auf Abruf via Sky Q.

Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland, erklärt: „Die Havarie der Costa Concordia war eine der tragischsten Schiffsunglücke Europas. Zum zehnten Jahrestag der Katastrophe zeigen wir zum Teil unveröffentlichtes Archiv-Material, lassen Zeugen und Betroffene erstmals zu Wort kommen und schildern neue Erkenntnisse zu dieser schicksalhaften Nacht. Damit ist das Sky Original sicherlich die bislang umfassendste Doku-Produktion zu diesem zeitgeschichtlich herausragenden Thema und ein weiterer Meilenstein im Ausbau unserer Dokumentations-Strategie.“

Quelle: Sky Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.