„Cry Wolf“: BR bringt heute preisgekrönte Dramaserie ins Programm

In „Cry Wolf“ erhebt eine Jugendliche schwere Vorwürfe gegen ihren Stiefvater, die Kinder werden aus der Familie genommen. Doch sagt das Mädchen die Wahrheit? Die preisgekrönte Serie läuft ab heute beim BR und kommt auch in die ARD-Mediathek.

Am 15. August startet die dänische Dramaserie „Cry Wolf“ im BR Fernsehen. Die achtteilige Produktion läuft jeweils dienstags in Doppelfolgen, immer ab 23.40 Uhr. Ab dem 16. August sind alle Folgen auch für 30 Tage in der ARD-Mediathek verfügbar.

Die Handlung von „Cry Wolf“

In „Cry Wolf“ wird die Geschichte von Sozialarbeiter Lars (Bjarne Henriksen) erzählt, der an eine Schule gerufen wird, nachdem die 14-jährige Holly (Flora Ofelia Hofmann Lindahl) in einem Aufsatz schwerwiegende Misshandlungen angedeutet hat. Im Gespräch mit Lars nennt das Mädchen seinen Stiefvater Simon (Peter Plaugborg) als Täter. Da dieser offenbar bereits früher Gewaltausbrüche hatte, werden Holly und ihr Bruder Theo unverzüglich aus der Familie genommen. Doch Lars‘ Kolleginnen und Kollegen sind skeptisch, ob das Vorgehen nicht übereilt war. Auch Hollys Mutter Dea (Christine Albeck Børge) ist verzweifelt. Einerseits werden ihrem Mann schwere Vorwürfe gemacht, andererseits kann sie ihre Kinder nun nicht mehr sehen. „Cry Wolf“ beleuchtet die vielschichtigen Herausforderungen, mit denen die verschiedenen Charaktere konfrontiert sind, während sie versuchen, die Wahrheit hinter den Anschuldigungen zu ergründen.

„Cry Wolf“ gewann mehrere Preise

Drehbuchautorin Maja Jul Larsen, bekannt durch „Borgen – Gefährliche Seilschaften“, wurde für ihr außergewöhnliches Drehbuch von „Cry Wolf“ mit dem Preis des Nordisk Film & TV Fonds auf dem Göteborg Film Festival geehrt. Zusätzlich erhielt die Serie den Preis als beste Serie auf dem Zürich Filmfestival.

