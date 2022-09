„Das Boot“: Erste Bilder der vierten Staffel der Sky-Original-Serie

Anzeige

Die Dreharbeiten für die vierten Staffel der preisgekrönten Sky-Original-Serie “ Das Boot“ wurden vergangene Woche auf Malta beendet.

Den bisherigen Cast um Rick Okon („Tatort“), Franz Dinda („Der Medicus“), Florian Panzner („Dark“), Anna Schudt („Aufbruch in die Freiheit“), Pierre Kiwitt („Der Zürich Krimi“), Johann von Bülow („Furia“), Rainer Bock („Better Call Saul“) und Ernst Stötzner („Brecht“) verstärken mit Rosalie Thomass („Die Känguru-Chroniken“), Wilson Gonzales Ochsenknecht („Enfant Terrible“), Lara Mandoki („Leberkäsjunkie“), Stefan Murr („Die Ibiza-Affaire“), Marco Leonardi („Cinema Paradiso“), Steffan Rhodri („Temple“), Benjamin Dilloway („Dune“), Joshua Collins („What’s Love Got to Do with It?“) und Sascha Gersak („Gladbeck“) weitere prominente Gesichter. Gedreht wurde in Prag und auf Malta auf Deutsch, Englisch und Italienisch. Die Regie der neuen Episoden verantwortet Dennis Gansel („Die Welle“, „Napola“), Director of Photography ist Carlo Jelavic („Blood Red Sky“).

„Das Boot“ Staffel vier kommt vermutlich erst 2024

Frank Jastfelder, Director Development Sky Studios: „Die Geschichte von „Das Boot“ geht weiter und verlagert diesmal ihre Schauplätze nach Berlin und Italien. Neben der dramatischen Zuspitzung des 2. Weltkriegs wird die Verwicklung der Katholischen Kirche mit dem Nazi-Regime ebenso thematisiert wie der Widerstand im eigenen Land unter anderem durch Kapitän Klaus Hoffmann.“

Rick Okon als Klaus Hoffmann © Stanislav Honzík / Bavaria Fiction GmbH / Sky Deutschland GmbH Rosalie Thomass als Hannie Lessing; Johann von Bülow als Gustav Gruber; Anna Schudt als Bettina Gruber © Stanislav Honzík / Bavaria Fiction GmbH / Sky Deutschland GmbH

Über „Das Boot“:

In der vierten Staffel von „Das Boot“ spitzt sich der brutale U-Boot-Krieg im Mittelmeer zu, während sich in Berlin Intrigen und Geheimnisse breit machen. In den eigenen Reihen der Kriegsmarine wächst der Widerstand gegen die Nazis. Nach einer gemeinsamen Tragödie finden die Geschwister Klaus (Rick Okon) und Hannie Hoffmann (Rosalie Thomass) wieder zueinander. Beide kämpfen für ihre Sache. Klaus ist von Portugal ins Deutsche Reich zurückgekehrt. In geheimer Mission reist er nach Neapel um als U-Boot-Kommandant den Verlauf des Krieges zu verändern. Hannie will den vielen Waisenkindern helfen, die Opfer des Krieges geworden sind und deckt dabei infame Machenschaften des NS-Reiches auf.

Facts:

Die vierte Staffel „Das Boot“ wird sechs Episoden je 45 Minuten umfassen. Gemessen an der Dauer, die die dritte Staffel von der Produtktion (2020) auf den Bildschirm (2022) benötigte, ist davon auszugehen, dass die neuen Folgen erst 2024 bei Sky ausgestrahlt werden.

Bildquelle: df-das-boot-s4-2: Sky Deutschland

df-das-boot-s4-3: Sky Deutschland

df-das-boot-s4-1: Sky Deutschland